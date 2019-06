Norske langrennsstjerner skeptisk til Tour de Ski-endringer

FIS har vedtatt flere endringer i Tour de Ski, og mottakelsen er blandet.

SOGNEFJELLET (Nettavisen): På FIS-kongressen i Dubrovnik tidligere i sommer ble det vedtatt en rekke endringer for langrennssporten.

Blant de mest bemerkelsesverdige endringene er de nye reglene i Tour de Ski.

I fremtidige utgaver blir det nemlig fellesstart på den siste etappen - noe som betyr at den som kommer først opp monsterbakken ikke nødvendigvis vinner Tour de Ski.

Det blir innført en grønn sprinttrøye, som i sykkelsporten, og bonuspoengene vil kun bli delt ut på fellesstarter og sprinter - ikke ved individuell start.

En tredje sprintøvelse legges også inn på tourens nest siste dag, alt i håp om å gjøre konseptet mer attraktivt for sprinterne og bidra til å gjøre det jevnere i sammendraget.

Johaug skeptisk til fellesstart

Therese Johaug mener det er positivt at FIS tar grep for å bidra til at flere står løpet ut gjennom hele touren.

- Jeg synes det er veldig bra at de har tatt grep for at sprinterne skal fullføre touren og for å få med flest mulig. Det har vært en negativ trend de siste årene, i at folk har brutt veldig tidlig og ikke fullført Tour de Ski, og heller ikke stilt, inkludert meg selv denne sesongen, sier Johaug til Nettavisen.

Langrennsstjernen legger imidlertid ikke skjul på at hun er skeptisk til at det skal innføres fellesstart på den siste etappen, der løperne skal opp monsterbakken i Val di Fiemme.

- Å gjøre sisteetappen til en fellesstart, den er jeg kanskje litt uenig i. Min personlige mening er at det blir fort litt rotete når du går i bakken der og går først i mål og vinner rennet, men vinner ikke touren. Det gjør kanskje han eller hun som går i mål som nummer ti. Det blir kanskje ikke den helt samme følelsen man sitter med heller. Og så er det jo ganske smalt fram til alpintbakken nedover der, så jeg tror det blir krevende, men vi får se. Vi må jo prøve det først, sier Johaug.

Iversen: - Plusser og minuser

Emil Iversen deler Johaugs skepsis til fellesstart på den siste etappen og er nå helt sikker på at han aldri kommer til å gå i mål først på toppen av monsterbakken.

- Jeg tror den største drivkraften i idrett er å komme først over målstreken og vinne skirenn. Å gå i mål som nummer 17 og vinne Tour de Ski vil ta en god del bort fra den følelsen du kunne fått. Det kan være litt negativt, sier Iversen til Nettavisen.

PLUSSER OG MINUSER: Emil Iversen virker noe skeptisk til endingene i Tour de Ski, men sier han kjøper noen av argumentene FIS kommer med. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

- Samtidig kjøper jeg noen av argumentene de kommer med og at de vil ha med flere folk opp - inkludert sprintere. Men hvis jeg skulle vunnet Tour de Ski hadde jeg ønsket å gå først i mål. Det vet jeg at jeg ikke kommer til å gjøre nå - det er helt urealistisk. Det er et minus, men det er både plusser og minuser, fortsetter Iversen, som tror det blir vanskeligere for TV-seerne å følge med på hvem som ligger hvor.

Klæbo: - Tar det på strak arm

Mer optimistisk er Johannes Høsflot Klæbo. Han ser frem til å prøve se de nye Tour-endringene i praksis.

- Det er en endring som vi må ta på strak arm. Det blir spennende å se om den grønne trøya er noe som vil henge høyt. Hvis den gjør det, kan det bli veldig spennende, sier Klæbo til Nettavisen.

VM-kongen sammenligner den nye praksisen med Tour de France og hvordan sykkelrittet gjennomføres siste dag.

- Fellesstart den siste dagen gjør at «winner of the day» kanskje blir litt kulere. Hvis man ser på sykkel og Tour de France, så er folk veldig inneforstått med hvordan det fungerer, så jeg tror absolutt det er mulig å henge med for de som ser på og. Det må kommuniseres godt og tilrettelegges for at folk skal henge med, for det er ikke helt rett fram, mener Klæbo.

POSITIV: Johannes Høsflot Klæbo sier han vil ta Tour-endringene på strak arm. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Under FIS-konferansen i Dubrovnik ble det også klart at mixed-stafett, som fra før er kjent fra skiskyting, blir en del av verdenscupprogrammet allerede kommende sesong. Første mixed stafett går av stabelen under verdenscupavslutningen i kanadiske Canmore.

I tillegg er det klart at Lillehammer i fremtiden kun vil arrangere verdenscuprenn annenhvert år - i motsetning til hvert år, som har vært vanlig de siste årene.