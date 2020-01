Norske MMA-fans hardt ut mot Viasat

Norske MMA-fans varsler boikott og oppsigelse av Viaplay-abonnement, men NENT Group står på sitt.

Før jul ble det klart at Nordic Entertainment Group har forlenget avtalen med UFC, og at MMA-organisasjonens stevner også de neste årene blir sendt på Viasats plattformer.

I pressemeldingen, som ble sendt ut 19. desember, ble det også klart at enkelte stevner blir såkalte pay-per-views, der betalende abonnenter må betale en tilleggssum for å se stevnene.

Årets første stevne, UFC 246 - Conor McGregors comeback, er et av dem, og reaksjonene fra norske seere har ikke latt vente på seg etter at prisen for stevnet ble satt til 499 kroner.

I sosiale medier, og i særdeleshet på Viaplay Fighting sin Facebook-side, varsler flere norske MMA-fans nå at de vil si opp sine abonnement.

Hardt ut mot Viasat

Thomas Bergli, som driver MMA-podkasten Bergli & Co, er blant de som reagerer.

- Når vi hadde Fightingpakka til 199 så fikk vi se alle hovedkort, men ikke prelims. Så tar de bort den og tvinger nye kunder over på totalpakka som koster 329 i måneden. Nå forventer de at vi skal betale Pay-per-view på de stevnene vi ønsker aller mest å se, sier en oppgitt Bergli til Nettavisen.

REAGERER: Thomas Bergli (t.v.), her sammen med UFC-fighter Jack Hermansson, er blant de som reagerer på pay-per-view-prisen. Foto: Privat

- De har nettopp fornyet avtalen med UFC og blitt enige om å kjøre pay-per-view. Hele den summen belastes eksisterende kunder, og det legges null fokus på å rekruttere nye. Det er ingen produksjon utover en til to kommentatorer på norsk. Ingen studiosending, ingen produksjon, ingenting, sier Bergli.

Studiosending før helgens kamp

Sportssjef i NENT Group, Cecilia Gave, er imidlertid klar på at kundene fremdeles vil få majoriteten av de største stevnene og kampene fra UFC inkludert i abonnementet.

- Vi har gått med på å vise et fåtall stevner som pay-per-view. Dette er en vanlig modell for rettighetshavere både i USA og internasjonalt, sier Gave.

SPORTSSJEF: - Den nye avtalen sikrer at vi kan fortsette å vokse sammen med sporten i Norge og gi et best mulig tilbud til seerne, sier sportssjef i NENT Group Cecilia Gave. Foto: NENT Group

Hun slår også tilbake mot påstandene om at Viasats norske produksjon er ikke-eksisterende.

- Fra 22.45 sitter Christian Ramberg, Kenneth Bergh og Andreas Lagaard i studio og varmer opp til stevnet med diskusjoner, analyser og intervjuer med Conor McGregor, Donald Cerrone og Emil Meek. Prelims (stevnets første kamper) vil sendes åpent på både Viasport + og Viaplay, sier Gave.

- Har skutt seg selv i foten

Bergli mener MMA-fansen forstår at markedsverdien til UFC har steget og at en kostnadsøkning er noe de må regne med. Likevel mener han at Viasat har krysset en grense.

- Det finnes en grense, for ikke å snakke om at pris og produkt må samhøre. Det gjør det ikke lenger. Her har Viaplay skutt seg selv i foten ved å ta den enkle metoden som er å belaste kundene, i stedet for å imøtekomme kundene sine med de nye rammene.

- Man kunne tatt tilbake fightingpakken og lagt på en rabattert pay-per-view for eksisterende kunder, og alle andre kunne betale 499. Det virker som at de som sitter hos Viaplay enten ikke kan det de driver med, eller ikke bryr seg, mener Bergli.

MØTES LØRDAG: Conor McGregor og Donald Cerrone møtes i T-Mobile Arena i Las Vegas. Foto: John Locher (AP)

Tilbyr mer enn UFC

Gave på sin side er tydelig på at NENT Group tar MMA-dekningen på største alvor, og viser til at deres abonnenter også får tilgang til mindre organisasjoner.

- Vi har fått veldig mye skryt for dekningen vår av UFC og MMA i Norden. Vi følger norske stjerner fra deres første kamper i Superior Challenge og Cage Warriors til sine store gjennombrudd i UFC. Den nye avtalen sikrer at vi kan fortsette å vokse sammen med sporten i Norge og gi et best mulig tilbud til seerne.

- Hva er bakgrunnen for at dere går over til pay-per-view på noen UFC-stevner?

- Det er slik kontrakten med UFC er utformet og det må vi forholde oss til. Det er kun snakk om noen ytterst få stevner hvert år som vil bli sendt som pay-per-view. UFC 246 blir sendt som pay-per-view, men et klart flertall av UFC-stevner vil fortsatt ligge under Viaplays sportspakke.

- Blir alle nummererte UFC-stevner, de som sendes som pay-per-view i USA, også pay-per-view i Norge?



- Nei. Det er kun noen få stevner fra UFC som blir pay-per-view for norske seere. Seerne vil fortsatt kunne se mange av de amerikanske pay-per-view-kampene med et sports- eller totalabonnement på Viaplay gjennom året.

- Blir prisen 499 kroner for alle pay-per-views, eller er den skrudd opp når det er en såpass populær utøver som Conor McGregor som konkurrerer?

- Prisen avtales med rettighetshaver. 499 har vært et vanlig prispunkt på tidligere pay-per-view-sendinger både med og uten McGregor.

Sendingen starter altså klokken 22.45. Den første av totalt 12 kamper starter klokken 00.15, og det er ventet at McGregor og motstander Donald Cerrone går i buret en gang mellom klokken seks og sju søndag morgen.