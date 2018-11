Norske supertravere vil ha en bit av 400-millionerskake

Ufattelige 440 millioner kroner skal utbetales i premier under det franske vintermeetinget i trav i Paris. Norske Lionel og Ferrari B.R. vil ha sin del av dem.

Frankrike er verdens største travland og Vincennes i Paris den største banen. Én runde måler to kilometer, det vanlige i Norge er det halve.

Både hester, kusker og eiere får imidlertid godt betalt for den ekstra kraftanstrengelsen. 440 millioner kroner i premier utbetales fra 31. oktober til 2. mars. Slike fantasisummer lokker Europas beste hester.

Blant dem er den norske verdensrekordholderen Ferrari B.R. og Norges mestvinnende hest, Lionel. Sistnevnte har tjent over 15 millioner så langt i karrieren. Brorparten av dem på Vincennes.

Gjort ham til stjerne

– Vintermeetinget har vært meget viktig for Lionel. Det var der han fikk sitt gjennombrudd, og det var via de løpene han fikk hardheten til å bli en verdensstjerne, sier eier og kusk Gøran Antonsen til Equus.

Han er blitt en holden mann med egen gård takket være sin røde supertraver. 15,3 millioner innkjørt er investert, men verken hest eller kusk hviler på laurbærene.

For fjerde år på rad gjøres hesten klar for vintermeetinget og verdens største og tøffeste oppgjør, Prix d’Amérique, med fire millioner til vinneren. Og i 2019 venter også en ny tilværelse for 8-åringen. Da blir han avlshingst.

– Begge deler stemmer. Prix d’Amérique er igjen hovedmålet. Før det skal han gå et par løp i Norge eller Sverige. Og så skal han debutere som avlshingst i 2019. Det blir livet etter løpskarrieren. Han skal få kose seg med damene, sier Gøran med et stort smil om munnen.

Strålte etter pause

Selv ble han pappa i fjor til en sønn. Lionel vil få mange.

Ferrari B.R. har fått mesteparten av sesongen ødelagt av skade, men leverte et sterkt comeback sist lørdag. Planen er at hesten skal trave et par løp i Norge før turen går til Frankrike og de store premiene som venter der.

Ettersom femåringen ennå ikke har vunnet noen av de største løpene, har hesten mange løp å velge mellom. Ingen skal bli overrasket om han og kusk Per Oleg Midtfjeld rasker med seg både en og to millioner i vinter.

