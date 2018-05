Norske VM-spillere venter på fortsettelsen

Ishockey-VM er over for de norske spillerne, og for sju av dem er det ennå ikke avklart hvor de spiller neste sesong.

Norge slo Sør-Korea 3-0 i siste kamp, unngikk nedrykk og endte på 13.-plass i årets A-VM i Danmark.

Verken Mathis eller Ken André Olimb var med i Linköpings planer for neste sesong. Mens lillebror Ken André gjør comeback i Düsseldorf og tysk DEL, har storebror Mathis flere aktuelle klubber han kan velge mellom til høsten.

Den etter hvert rutinerte Alexander Bonsaksen har heller ikke kontrakt neste sesong og er ute etter en ny arbeidsgiver. Han har denne sesongen spilt i tyske Iserlohn Rosters.

Den unge backen Johannes Johannesen har heller ikke avklart hvor han spiller til høsten, men det som er klart er at han ikke skal tilbake til Frölunda. Han spilte for moderklubben Stavanger mot slutten av sesongen.

Martin Røymark har vært innom mange forskjellige klubber i Sverige og Finland de siste sesongene og nå sist MoDo. Han og samboeren ser også for seg muligheten å komme tilbake til Norge.

Lars Haugen har vært i Färjestad de tre siste sesongene. Hans situasjon er heller ikke avklart. Landslagsmålvakten som ifølge ham selv hadde et elendig VM er derimot ikke klar for en retur til norsk ishockey riktig ennå.

Den storvokste backen Villiam Strøm spilte de første VM-kampene og debuterte i det gode selskap, men han var ikke byttet til de fem siste kampene. Trønderen med fortid i Lørenskog og Stavanger er åpen for flere muligheter neste sesong.

Daniel Sørvik står uten kontrakt, men hans gamle tsjekkiske klubb Litvinov kan være aktuell også kommende sesong.

Heller ikke NHL-proffen Andreas Martinsen har noen ny kontrakt for neste sesong. Martinsen er opptatt med sluttspillet i AHL for Rockford IceHogs.

Eirik Salsten har spilt for Stavanger de siste sesongene, men spilleren som hadde sin VM-debut i Danmark sa under V; at en retur til moderklubben Storhamar var aktuelt. Tirsdag ble han enig om en toårskontrakt til årets seriemester og NM-vinnere.

Målvakten Henrik Haukeland ledet an da Timrå rykket opp til SHL neste sesong. 23-åringen bytter likevel klubb, men overgangen til en ikke-svensk klubb er ikke klar til å bli offentliggjort ennå.

