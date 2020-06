Northampton moste Exeter - klar for League One

Northampton er klar for League One neste sesong etter 4-0-seier mot Exeter i opprykksfinalen på Wembley.

Exeter hadde to tapte play off-finaler bak seg i League Two før mandagens opprykksfinale på den engelske landslagsarenaen. I 2016/17 ble det tap mot Blackpool, mens Coventry ble for sterke i 2017/18.

Mandag viste Northampton at alle gode ting ikke nødvendigvis er tre for Exeter.

Scoringer av Ryan Watson, Callum Morton, Sam Hoskins og Andy Williams sørget for at Exeter blir å finne i League Two også neste sesong.

Watson ga Northampton ledelsen bare 11 minutter ut i kampen, mens Morton doblet ledelsen da halvtimen var spilt. 2-0 sto seg til pause.

Kanskje kunne et Exeter-mål ha blåst nytt liv i kampen, men da Dean Moxey pådro seg rødt kort kvarteret ut i annen omgang så det mørkt ut. Da Hoskins og Williams satte inn to mål i kampens siste ti minutter var alt håp ute.

Da dommeren blåste av kampen var det Northampton som kunne juble for opprykk og spill i League One neste sesong.

