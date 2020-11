Northug: - Det har vært noen tøffe måneder

Petter Northug uttaler seg for første gang på lenge om egen situasjon.

Den norske skistjernen havnet i trøbbel da han ble tatt for råkjøring og oppbevaring av narkotika tidligere i sommer.

På en pressekonferanse i august innrømmet Northug at han har et rusproblem og at han har oppsøkt hjelp.

Siden den gang har det vært stille fra den tidligere OL- og verdensmesteren i langrenn som har takket nei til en rekke intervjuforespørsler.

Les også: Nossums kontrollprøve negativ

- Tøffe måneder



På sin Facebook-side kommer han imidlertid nå med en liten oppdatering på hvordan det går.

- Det har vært tøffe måneder, men det er klart at nå begynner man å få litt avstand til det. Man prøver å bli ferdig med det og komme seg videre. Det som er godt for meg er at ting begynner å bli normalisert igjen. Man er tilbake til en normal hverdag og det er det man ønsker. Å få komme seg tilbake i jobb og være aktiv. Det blir viktig, sier Northug.

Les også: Northug tok grep da han så hva Mikael gjorde

Trønderen forklarer også at han har funnet mye glede i å trene denne høsten.

- Jeg føler det er veldig god medisin å komme seg ut på trening. Turene jeg har gått har vært opp i mot 6-7 mil. Det har stort sett hvert vært en lang økt om dagen. Det tror jeg at jeg har hatt godt av.

Han forteller også at han ser for seg å gå langløp i vinter som mosjonist - dersom koronasituasjonen tillater det.

Les også: Sundby frykter for karrieren

Jobber med merkevaren

Etter sommerens skandale var det lenge usikkert om Northugs samarbeidspartnere ville fortsette å jobbe med trønderen, men den tidligere landslagsløperen har fått mye støtte.

Nylig ble det blant annet klart at Norges Skiforbund er blant dem som ønsker å fortsette samarbeidet.

Northug forteller at jobben med hans egen merkevare har vært viktig for ham.

- De på jobben har hjulpet meg veldig mye. De har vært støttende og stått bak meg. Vi har vært enig om at vi skal komme oss gjennom dette sammen. Og det har vi gjort. Jeg føler at vi står sterkt sammen, sier Northug.

Det er foreløpig usikkert når Northugs sak kommer opp for retten, men den kommer trolig til å gå som en tilståelsessak.

Reklame Black Week: De beste motekuppene du gjør nå