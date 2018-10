Northug: – Jeg er nok litt på etterskudd

Petter Northug sier at han neppe kommer til å gå fort på distanserenn før ved nyttår. – Da kan det være for seint, sier skistjernen.

Northug møtte tirsdag pressen i forbindelse med at herrelandslaget i både sprint og allround har samling i Molde.

Medaljegrossisten har ikke hatt noen helt optimal sesongoppkjøring. Nylig fikk han ikke trent hardøkter i en periode som følge av en forkjølelse. Sykdommen tvang han også til å stå over en samling for landslagssprinterne. På sensommeren måtte han også ta en ufrivillig treningspause som følge av at han følte seg unormalt sliten etter et treningsopphold i Spania.

– Fysisk skulle jeg helst ha vært mye bedre nå. Jeg er nok litt på etterskudd. Samtidig har jeg vært i bra fysisk form de to siste årene på denne tiden, uten at det har hjulpet på vinteren. Nå må bruke tiden godt og holde meg sykdomsfri, sa 32-åringen tirsdag.

Lite

Han innrømmet at tiden til sesongstart begynner å bli knapp.

– For min del skulle det vært 20 uker igjen, men sånn er det ikke. Jeg kommer uansett ikke til å stresse med de første skirennene. Jeg må nok bruke november og desember som gode treningsmåneder og samtidig krydre med noen konkurranser, sa han.

Etter den siste sykdomsperioden har han rukket kun ti gode treningsdager. På de øktene har han angivelig følt seg seig.

Northug innser at det blir tøft bare å gå seg inn på det norske VM-laget i vinter.

– Det er vanvittig tøft å komme med på det norske laget. Det er viktig å gå fort før jul for å gå seg inn. Jeg tror imidlertid ikke jeg er kapabel til å gå fort på distanse før på nyåret. Da kan det være for seint, sa langrennsstjernen.

Et lite håp om et godt skirenn tidligere har han likevel.

– Jeg håper å gå et bra skirenn før jul som viser at jeg er på rett vei, sa han.

Uvante forutsetninger

For bare noen år siden kunne Northug nærmest selv velge hvilke distanser han ønsker å gå i mesterskap. Nå er situasjonen en ganske annen.

– Det gjør det nesten mer spennende. Det er vanskelig å spå ting og å legge planer ut fra hva man ønsker. Det var noen år jeg kunne si hvilke øvelser jeg skulle gå i mesterskap og legge opp planen etter det. Nå er det annerledes, sa han.

Hårete mål for Seefeld-VM har han likevel. På spørsmål om hvilke øvelser han ser for seg å gå i Østerrike, lyder svaret:

– Jeg håper å kjempe om både sprint, tremil og femmil. Lagsprint blir en bonus hvis det går bra i sprint. Da er døren veldig åpen for å gå lagsprint og ikke minst stafett, sa Northug.

Han er samtidig klar på at en plass på det norske stafettlaget ikke kommer av seg selv, og ankeretappen har han tilsynelatende nærmest gitt opp.

– Per dags dato er det vanskelig å få gå på et stafettlag så fort som det gås på distanse om dagen, og særlig med Johannes på siste. På den etappen blir vi andre bare en haug reserver, sa Northug.

Ikke karrierestopp

Tross mye motgang de siste årene har Northug aldri vurdert å gi seg. Motivasjonen er der fortsatt.

– Det er ingen selvfølge at kroppen skal svare like godt som før, men så lenge man kjenner antydninger til at den er der, er det fortsatt motiverende å prøve, sa skistjernen tirsdag.

Graver seg ned gjør han ikke.

– Jeg klarer å se det positive i ting uansett. Jeg er ferdig med den tiden at jeg bekymrer meg over at ting ikke går akkurat slik man vil, sa Northug.

Landslagsløperne skal være i Molde fram til 6. oktober.

(©NTB)

Mest sett siste uken