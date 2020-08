Northug bekrefter kokain-funn i eget hjem

Den tidligere skistjernen ble først stoppet i fartskontroll, før politiet senere fant kokain i hjemmet til 34-åringen.

Det skriver Northug selv i sosiale medier sent fredag.

Northug skriver at han ble stoppet av politiet i fartskontroll, og at han ble tatt med for blodprøver.

I tillegg skal politiet ha funnet en mindre mengde narkotika i trønderens hjem.

- Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skriver han på Instagram.

Innlegget er også delt på Northugs Facebook-side.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer skriver dette til VG på spørsmål om saken.

- Jeg viser til Petters innlegg på instagram og har ikke ytterligere kommentar til saken.

Det er i så fall ikke første gang Northug har satt bak rattet når han ikke burde gjort det.

4. mai 2014 krasjet han inn i et autovern like ved hjemmet sitt i Trondheim. Bilen raste gjennom en rundkjøring, inn i autovernet og ble totalvraket. Northug fikk 50 dager i fengsel som en følge av fyllekjøringen, en dom han sonet med fotlenke hjemme.