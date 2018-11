Northug disket i langrennsåpningen

Petter Northug åpnet godt i fredagens langrennsåpning på Beitostølen, men ble disket etter tekniske feil. Didrik Tønseth tok en sterk seier 12 sekunder foran Emil Iversen.

(BEITOSTØLEN/OSLO): Petter Northug jr. viste at formen var i anmarsj og lå kun 10.1 sekunder etter leder Sondre Turvoll Fossli ved passerte seks kilometer.

Trønderen, som tidligere på fredagen var i utenomsportslig fokus, minsket så forspranget til Turvoll Fossli til 5.8 sekunder etter ti kilometer.

Men etter hvert som de virkelig store navnene eksploderte ut fra startblokkene skulle det bli vanskelig for Northug å holde stand.

Etter målgang, på en foreløpig tredjeplass, ble mosbyggen disket etter å ha gjort flere feil ute i løypa.

- Det er nok riktig av juryen, det ble en del skøyting uti der, innrømmer Northug til NRK etter vinterens første løp.

Til tross for diskingen synes han 15-kilometeren ga en fin start på sesongen for egen del.

- Jeg fikk en fin treningsøkt. Det er en halv solformørkelse bare, med tanke på tilstandene mine. Nå skal jeg konkurrere litt, trene litt og respondere på det. Veien opp til sprint er kanskje kortere enn man tror, men nivået har blitt brutalt der. Det er verdt et forsøk, sier han videre.

Tønseth i tet

Johannes Høsflot Klæbo virket å få en kjempestart på løpet etter å h agått rett i tet etter 2,2 kilometer, til tross for at Emil Iversen hadde overtatt lederplassen like før.

Men etter seks kilometer hadde situasjonen endret seg, med en Didrik Tønseth som inntok teten og Iversen halvannet sekund bak.

Etter 12.2 kilometer opprettholdt Tønseth ledelsen med en tid på 29.01 minutter, men fortsatt skulle Iversen henge på.

Martin Johnsrud Sundby, som før løpet var forhåndsfavoritt hos de fleste skulle få en vanskelig dag på jobb og lå halvminuttet etter Tønseth med mindre enn tre kilometer igjen.

Holdt helt ut

Iversen gikk hardt hele veien og fikk passert målstreken på tiden 36.21, men det skulle bare holde i et par minutter.

Like etterpå kom nemlig Tønseth i nærmest samme fart som han hadde holdt gjennom hele løpet. Til slutt gikk Byåsen-løperen inn til mål, hele 12, 4 sekunder foran Iversen.

Dermed ble det seier til Tønseth, som fikk Iversen og Sjur Røthe bak seg på andre- og tredjeplass.

Ett minutt og ti sekunder etter førstemann over streken fulgte Johnsrud Sundby på en tredjeplass.

