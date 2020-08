Northug får støtte av llilebror Tomas:  – Kom hjem nå

Petter Northugs lillebror, Tomas Northug, sier broren uansett er velkommen hos ham.

– Min bror er velkommen til meg uansett. Kom hjem en tur nå, og ta deg noen måneder til å lufte hodet. Kanskje trenger du flere, skriver Tomas Northug på Instagram natt til lørdag.

Petter Northug ble stoppet i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 i Ullensaker torsdag. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og det er tatt blodprøve. Hjemme hos ham ble det funnet kokain, bekreftet skistjernen fredag på Instagram.

Innlegget er også delt på Northugs Facebook-side.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer, skriver dette i en SMS til Nettavisen.

- Jeg viser til det Petter selv har lagt ut på Instagram og Facebook.

- Det er trist

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson har også uttalt seg om at Petter Northug er tatt for råkjøring og funn av narkotika hjemme hos ham.

- Det er trist, riktig trist. Jeg håper Petter tar skikkelig lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne, skriver Karlsson til svenske Expressen.

21 år gamle Karlsson har ved en rekke anledninger uttalt at Petter Northug har vært et forbilde for henne som idrettsutøver. I senere tid har også den svenske langrennstjernen inngått en samarbeidsavtale med Northugs brillemerke.

Hun har også vært en del av programmet «Landskampen», hvor Northug er programleder sammen med Gunde Svan. Programmet skal gå på TV2 denne høsten.

– Tung tilgivelse

Sportskommentator Leif Welhaven i VG påpeker at Northug var tilgitt av de fleste for den første fyllekjøringen. Den siste tiden har han slått seg opp som forretningsmann og TV-personlighet.

– Det er uvirkelig trist at Norges største stjerne igjen ødelegger for seg selv og setter andre i fare, skriver Welhaven.

Han understreker at det er viktig at personen Petter Northug blir tatt vare på av sine nærmeste, men at det også utløser følelser i det norske folket.

– Én ting er å få tilgivelse etter én episode som aldri skulle ha funnet sted – gang nummer to blir fort verre, skriver Welhaven.

– Trist for oss som ser på

Sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen i Northugs hjemby er inne på mye av det samme. Han påpeker at Northug denne gang ikke kan slå tilbake i et VM, slik han gjorde i Falun i 2015.

– For Petter Northug personlig er det et gigantisk nederlag. For merkevaren han er i ferd med å bygge opp: Potensielt ødeleggende. For alle oss rundt, som ønsker at det skal gå bra med ham, er det bare trist, skriver Løfaldli.

– Petter Northug fortjener naturligvis å få nye sjanser, når han har gjort opp for seg i rettssystemet. Problemet er at de åpne dørene blir færre, at troverdigheten og tilliten rives i stykker, skriver Løfaldli.