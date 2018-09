Northug får trene hardøkter igjen

Over helgen går Petter Northug i gang med hardtrening for første gang på tre uker. Det skjer under langrennslandslagets samling i Molde.

Northug har ikke trent hardøkter siden han ble forkjølet og måtte stå over en samling for landslagssprinterne. Han har vært tilbake i normal trening, men unngått å kjøre seg hardt.

Det endrer seg når han i slutten av uken kommer til samlingen til herrelandslaget i både sprint og allround. Løperne skal være i Molde fram til 6. oktober.

– Han får gi litt mer gass der enn på en stund, sier landslagstrener Arild Monsen til VG.

Northugs forkjølelse tidligere i måneden kom etter at han hadde vært gjennom en ufrivillig treningspause. Trønderen gikk på en smell etter et treningsopphold i Spania. Problemene kom svært ubeleilig. Northug har gått glipp av mange hardøkter de siste månedene.

Monsen sier til at VG at det er vanskelig å si når han tror Northug er i god form.

– Dersom han holder seg skadefri og sykdomsfri, tror jeg det kan bli OK utover i desember, men kanskje ikke helt på topp i åpningsrennene.

Northug har fått de to siste sesongene spolert. Mye av årsaken var feiltrening i høyden.

