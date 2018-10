Northug flyttet vekk fra russernes hotell

Norges Skiforbund tar kritikken fra den russiske langrennsleiren til etterretning og flytter Petter Northug til enda et nytt hotell i Val Senales.

Northug fikk omgangssyke natt til søndag og ble umiddelbart isolert og flyttet til et annet hotell enn resten av sprintlandslaget.

Mandag ble det kjent at langrennsstjernen var flyttet til et hotell der både det russiske og finske laget bor. Det vakte reaksjoner blant russerne.

Nå bekrefter Norges Skiforbund at Northug flyttes på ny.

– Da Petter ble syk, tok vi hensyn til at han fikk være på samme hotell som sine foreldre samt muligheten for å raskt få han til et annet sted, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i skiforbundet.

– Petter har vært helt isolert på eget rom. Jeg forstår at noen kan reagere på at det bor andre løpere på hotellet, og det beklager jeg. Vi tar hensyn til det og flytter han til et annet hotell så fort som mulig, fortsetter han.

Northug skulle etter planen ha en felles pressekonferanse med norske medier tirsdag. Det er usikkert hva som skjer med den nå som trønderen er blitt syk.

Det er ikke første gang Northug trøbler med sykdom i oppladningen til den kommende VM-sesongen. I september måtte 32-åringen droppe sprintsamlingen i Lillehammer på grunn av en forkjølelse.

Sykdommen gjorde at Northug mistet flere hardøkter. På sensommeren måtte han også ta en ufrivillig treningspause som følge av at han følte seg unormalt sliten etter et treningsopphold i Spania.

– Fysisk skulle jeg helst ha vært mye bedre nå. Jeg er nok litt på etterskudd. Samtidig har jeg vært i bra fysisk form de to siste årene på denne tiden, uten at det har hjulpet på vinteren. Nå må bruke tiden godt og holde meg sykdomsfri, sa Northug til NTB og andre norske medier for snart tre uker siden.

Northug skal ikke være blant løperne som allerede er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i Finland i slutten av november. Dermed er veteranen trolig avhengig av å vise form på Beitostølen om en snau måned for å få sjansen i Ruka.

(©NTB)

