Northug gjorde NM-comeback: – Etter 300 meter angret jeg

Petter Northug gjorde et aldri så lite NM-comeback på stafetten søndag. Til tross for en god start ble det noen tunge kilometer inn til første veksling.

– Etter 300 meter angret jeg. Det er en kropp som er akkurat over 90 kilo og da blir det tungt over tid, sa Northug til NRK etter sin etappe.

Northug hang lenge godt med og vekslet til slutt som nummer 17, 42,6 sekunder bak Jan Thomas Jenssen fra Hommelvik.

– Nivået er ikke så høyt, fortsatte Northug.

Petter Northug gikk 1. etappen for Strindheim 2. Endre Blikra og Hans Kristian Holmbro går de to siste etappene for Strindheims 2.-lag.

Sist gang Petter Northug gikk NM-stafett var i Tromsø i 2016. Da endte det med 3.-plass for Strindheim. Da gikk Northug 2. etappe.

I 2018 gikk Petter Northug sitt siste NM-løp før søndag. På Gålå i NM del to ble det 6.-plass i lagsprint sammen med Even Northug.

Petter Northug forsøkte å komme seg tilbake som skiløper i sesongen 2018/2019, men la opp et stykke ut i sesongen. Hans siste løp som aktiv var et norgescuprenn på Gålå i desember 2018.

Skilegenden har fortsatt å holde seg i bra form etter at han la opp. Sist helg gikk han langløpet Marcialonga og kom inn som nummer 99, et kvarters tid etter vinneren Tore Bjørseth Berdal.

