Northug legger ut om fyllekjøringen i ny selvbiografi

Petter Northug kommer denne uken med selvbiografien «Min historie». Langrennsstjernen åpner opp om hvorfor han løy etter bilulykken i mai 2014.

Boken blir lansert torsdag, men NTB har fått tilgang til boken før slippdatoen.

I selvbiografien forteller Northug detaljert om hendelsesforløpet før, under og etter fyllkjøringen for 4,5 år siden.

«Hodet mitt kastes framover, smeller inn i rattet og frontruta, alt blir svart. Men heller ikke det kan jeg huske. Jeg vet det fordi de senere fant deler av luggen min sittende fast i frontruta», skriver Northug.

Bildet av trønderens Audi A7, som var plassert langt inne i autovernet med knust front, gikk landet rundt etter ulykken natt til søndag i mai 2014. Northug krasjet ikke langt fra hjemmet sitt.

Nachspiel

Ideen om å kjøre bil kom etter et nachspiel hvor det ble «drukket noe hjemmelaga fra Mosvik». Northug husker ikke hvorfor han bestemte seg for å sette seg i bilen. Det siste han husker er at det bare var han og en bekjent, Christian, igjen på nachspielet, litt over klokken fire.

Northug gikk og la seg, men ble vekket av Christian.

«Og da ble jeg irritert. Jeg var full og trøtt og jeg tror jeg bestemte meg for at han fyren må kjøres hjem».

Det eneste Northug har et vagt minne om, var at han bremset.

Vekket av politiet

Etter å ha krasjet rømte Northug hjem. Der ble han vekket av politiet. Etter å ha kjørt til legevakta ble han etter hvert satt på glattcelle. På det tidspunktet hadde han 1,65 i promille, skriver Northug.

32-åringen har tidligere innrømmet at han løy i første avhør med politiet.

«Jeg ville bare ut av politistasjonen. Jeg ville hjem og legge meg. Så jeg tenkte at det enkleste, det som fikk meg raskest ut derfra, var å si at jeg ikke kjørte», skriver Northug, som ombestemte seg og ville fortelle sannheten etter å ha snakket med manager Are Langås.

«Vi må snu, sier jeg. Jeg må fortelle dem sannheten. Det var jeg som kjørte bilen», skriver han at han sa til manageren.

Trønderen ble dømt til 50 dagers fengsel. Straffen sonet han med fotleke i sitt eget hjem.

