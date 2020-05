Northug om det svenske kuppet: - De får verdens beste

Petter Northug mener det svenske langrennslandslaget har sikret seg en nøkkelmann i Perry Olsson (64).

Tidligere denne uken ble det bekreftet at den skismøreren Perry Olsson forlater det norske langrennslandslaget og i stedet blir smører for det svenske i hjemlandet sitt.

Det til tross for at Norge jobbet hardt for å beholde Olsson som har vært en viktig brikke for norsk suksess i langrennssporet de siste 17 årene.

I løpet av de årene har han blant annet servert løpere som Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Petter Northug «gull-ski».

Nå har imidlertid svenskene som selv har slitt med skiene de siste sesongene, kuppet 64-åringen.

SVENSK HJELP: Petter Northug er blant de norske løperne som har benyttet seg av Perry Olsson som smører. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Northug: - Heldige

Northug som selv fikk glede av hjelpen til Olsson gjør det klart at Sverige har tatt klokt og godt grep.

- Sverige skal føle seg veldig heldige, sier Northug til Expressen.

Nordmannen som blant annet tok 13 VM-gull i løpet av sin karriere er nemlig ikke i tvil hva svenskene får i Olsson.

- De får verdens beste skimører og dessuten en fantastisk person i laget sitt, forteller trønderen.

Northug har fortsatt å ha et godt forhold til Olsson også etter karrieren.

Nå passer han også på takke den svenske smøreren.

- Jeg vil bare takke Perry for all hjelpen og ønske ham lykke til i Sverige, sier Northug.

FORLATER NORGE: Perry Olsson skal ikke lenger jobbe i den norske smørerbussen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Godt å komme hjem

I en pressemelding fra Det svenske skiforbundet forklarte Olsson at det nå kjennes godt å komme hjem til Sverige.

- Det føles litt overveldende, men veldig inspirerende å starte på noe nytt, forklarer Olsson.

Han tar med seg stor erfaring inn i jobben. Noe han tror vil være en styrke som kan hjelpe det svenske laget.

- Jeg har veldig bred kunnskap som skismøring, men min styrke er å vege ut de riktige skiparene til konkurranser, forklarer Olsson.

IMPONERT: Torbjørn Nordvall har latt seg imponere av arbeidet Perry Olsson har gjort for Norge. Foto: Nettavisen

Nordvall imponert av Olsson

Nettavisens langrennsekspert Torbjörn Nordvall tror Olsson kan bidra til å løfte svensk langrenn igjen.

- Sverige har ikke lykkes så bra i sitt utviklingsarbeid som Norge. Kompetansen i teamet er ikke like høyt som i det norske. Perry vil kunne tilføre mye, og med sin langre erfaring skape et tryggere arbeidsmiljø enn det vi har sett i vinter.

Det fortalte Nordvall da Olsson først ble knyttet til en mulig overgang fra Norge til Sverige tidligere i vår.

- Jeg ser på han litt som en mentor for flere yngre smørere, og som en person som kvalitetssikrer smøringen i høyre grad enn hva vi har opplevd i vinter, da Sverige bommet for ofte og var veldig ujevne, sa Nordvall.