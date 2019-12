Northug på plass i kommentatorboksen for TV 2

Petter Northug har fått en utvidet rolle som kommentator og er på plass i boksen når TV 2 sender verdenscupen i langrenn fra Davos i helgen.

Sammen med Marius Skjelbæk og Åge Skinstad skal Northug kommentere sprinten for både kvinner og menn lørdag, samt 10 kilometer fri teknikk for kvinner og 15 kilometer fri teknikk for menn søndag.

– Vi er høyt motiverte for en solid dose vintersport på TV 2s kanaler i vinter. Vi har attraktive rettigheter i flere grener, et begeistret publikum og et svært solid team som skal formidle det hele. Dette skal bli en veldig bra sportsvinter, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Deler av hoppuka og Tour de Ski, og alpint fra Adelboden og Wengen er høydepunktene på TV 2s kanaler i vinter.

