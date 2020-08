Northug siktet for ruspåvirket kjøring

Politiet utvider siktelsen mot Petter Northug.

Saken oppdateres.

Det bekrefter politiet i en melding til VG. Northug er nå siktet for tre lovbrudd. Disse gjelder to brudd på veitrafikkloven for henholdsvis kjøring i høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Den tidligere skistjernen er også siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 231. Den gjelder oppbevaring av narkotika.

– Siktelsen dreier seg om fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika, sier politiadvokat Silje Bergsholm ifølge NTB.

Hun opplyser videre at Northug vil bli avhørt i løpet av den nærmeste tiden, men vil ikke spesifisere akkurat når avhøret vil bli gjennomført.

– Må Northug møte til fysisk avhør eller gjøres det digitalt?

– Det har vi ikke tatt stilling til, det blir mer et praktisk spørsmål. Det vanlige er jo at man møtes fysisk, sier Bergsholm.

Bergsholm svarer videre følgende på om det jobbes mot en tiltale som skal ende i ubetinget fengsel.

– Litt tidlig å si nå, siden vi er såpass tidlig i etterforskningen og ikke har fått dette blodprøvesvaret, svarer Bergsholm.

Stoppet i kontroll torsdag

Den tidligere skistjernen ble først stoppet i fartskontroll, før politiet senere fant kokain i hjemmet til 34-åringen fredag.

Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier.

- Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skrev han på Instagram.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer, skrev en SMS til Nettavisen kort tid etter hendelsen.

- Jeg viser til det Petter selv har lagt ut på Instagram og Facebook.

Politiet i Øst la fredag kveld ut en Twitter-melding om at en mann i 30-årene var blitt målt til 168 km/t i 110-sonen, og at føreren mistenkes for å være narkotikapåvirket.

Operasjonsleder Tom Sandberg bekrefter til Nettavisen at det dreier seg om Northug.

- Han ble målt til 168 i 110-sonen, og det var mistanke om påvirkning av narkotika, forteller han.

Det skal deretter ha blitt tatt blodprøve av Northug, mens førerkortet skal ha blitt beslaglagt.

- Boligen ble ransaket, og det ble gjort narkotikabeslag i leiligheten, sier Sandberg.

Bryter samarbeid

Uno-X inngikk en utstyrsavtale med Petter Northug i fjor høst, men avslutter samarbeidet etter forrige ukes hendelse.

- Vi inngikk en avtale med Northug og så frem til det samarbeidet, og nå innser vi at nok Petter må konsentrere seg om andre ting. Avtalen vil innen kort tid bli avsluttet, uttalte sykkelsjef i Uno-X Pro Cycling, Jens Haugland, til Adresseavisen.

Torsdag var Northug instruktør på Trysil Sommerskiskole. Denne sommerskiskolen er for barn og unge i alderen 11 til 18 år.

Dette er samme dag som han ble stoppet i fartskontrollen, av politiet ved Ullensaker, og målt til 168 km/t. Det foreligger mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

- Petter Northug var instruktør hos Trysil Sommerskiskole hele torsdag. Han gjorde en utmerket jobb. Dette var syvende året han var instruktør på sommerskiskolen, sier arrangementansvarlig for Trysil Sommerskiskole, Svein Skarpmo, i en uttalelse til Nettavisen.

Skarpmo vil ikke kommentere saken noe mer utover dette.

Flere andre samarbeidspartnere sier at de vil vurdere om de vil fortsette samarbeidet med Northug.

- Det er såklart veldig kjedelig det som har skjedd. Jag håper han tar og får den hjelpen han behøver. Det er for tidlig å si hvordan samarbeidet kommer til påvirkes. Jag skal prata med min agent som han sa i et tidligere intervju vet jeg ikke om det hjelper Petter i hans situasjon, om vi for eksempel skulle avbryte avtalen. Men jeg hjelper heller en venn enn å gi dem ryggen, sier Calle Halfvarsson i en uttalelse til Nettavisen mandag.