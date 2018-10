Northug tilbake på utøverhotellet

Petter Northug er i kraftig bedring og har returnert til det norske utøverhotellet i Val Senales.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen bekrefter overfor TV 2 at langrennsstjernen langt på vei er kvitt omgangssyken som har satt han ut de siste dagene.

– Northug har spist igjen. Piler peker bratt oppover. Han er kjempehappy og har slanket seg, sier Monsen til kanalen.

Northug fikk omgangssyke natt til søndag og ble umiddelbart isolert og flyttet til et annet hotell enn resten av sprintlandslaget i Italia.

Sprintlandslagstrener Monsen antyder at et besøk på en pizzarestaurant kan være årsaken til sykdomsproblemene som har rammet store deler av den norske langrennsleiren i Val Senales.

– Antakelig skyldes det at vi spiste pizza en kveld, og at det var der det startet. Vi har ikke bevis, men når noen blir akutt syk på natten tyder det på at det skyldes maten, sier han.

