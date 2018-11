Northug videre i Gålå-sprinten

Petter Northug avanserte fra sprintprologen som nummer 25 i lørdagens norgescuprenn på Gålå. Han var 8,5 sekunder bak Håvard Solås Taugbøl.

Trønderen tok fatt på den 1,2 kilometer lange løypa med startnummer 36 på brystet. Det var de 30 beste som fikk kvartfinalebillett.

Over 100 løpere startet etter Northug, men ingen av dem var sterke nok til å ta seg forbi veteranen som for tiden gjør det han kan for å finne formen.

Northug sa på Beitostølen nylig at han ikke tror det blir noe verdenscup på ham før jul, og at han må gå konkurranser og se hvordan kroppen fungerer.

– Hvis jeg ikke går fort på ski fra midten av desember, da er det slutt. Da er kvalifiseringen over, og så får vi se om det blir noe mesterskap. Siste frist er å gå fort på ski i den skandinaviske cupen. Tre uker. Da vet jeg mer, sa Northug forrige helg.

Gålå-sprinten gikk samme dag som verdenscupen åpnet med sprint i Ruka. Norgescuprennet i Gudbrandsdalen hadde likevel flere sterke og kjente løpere på startstreken. I tillegg til Northug deltok også Joachim Aurland, Pål Trøan Aune, Gjøran Tefre, Fredrik Riseth og Mattis Stenshagen.

Taugsbøl slo Aurdal med 0,9 sekunder, mens Aune var bak med 1,8. Utslagsrundene går senere lørdag.

På kvinnesiden vant Kristine Stavås Skistad og Amalie Håkonsen Ous prologen etter å ha endt på samme tid (2.59,4). Skistad imponerte stort forrige helg med sin 2.-plass i sprinten på Beitostølen.

