Norway Chess med nye «revolusjonerende» regler

Arrangøren av Norway Chess er lei av at for mange partier ender i remis og har laget helt nye regler foran 2019-turneringen, skriver nettsiden mattogpatt.

Mattogpatt skriver at det innføres kortere betenkningstid, og armageddonpartier skal føre til mer spenning.

I 2018-turneringen endte 80 prosent av partiene i remis. Dette vil arrangøren forsøke å unngå for framtiden.

Foran den sjuende turneringen i rekken reduseres den totale betenkningstiden til to timer. Det blir ingen tilleggstid per trekk eller ekstra tid ved 40 trekk.

Det blir gitt to poeng for hver seier. Ved remis skal det spilles et såkalt armageddonparti der hvit får ett minutt ekstra og må vinne. Vinneren av partiet får 1,5 poeng, mens taperen får 0,5 poeng. Svart vinner ved remis.

Forskjellen mellom seier og remis blir potensielt 1,5 poeng, og gevinsten ved å vinne blir dermed større.

– Målet er å få flere avgjorte partier og færre partier med remis, heter det i en pressemelding fra Norway Chess-sjef Kjell Madland.

Verdensmester Carlsen er positiv til nyvinningen.

– Jeg synes det er superspennende, og jeg håper at alle har lyst til å være med på det, at de ikke blir skremt bort. Jeg tror også folk vil spille beinhardt i partiene for å slippe armageddon, sier Carlsen til rettighetshaver TV 2.

