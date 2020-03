Norway Chess utsatt til oktober

Sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger flyttes fra juni til oktober.

Turneringen som skulle ha foregått mellom 1.-13, er omberammet til 3.-17. oktober. Turneringen vil sannsynligvis foregå i sin helhet på samme sted.

– Norway Chess er et internasjonalt arrangement med spillere og stab som kommer tilreisende fra over ti ulike land. Usikkerhetsmomentet rundt oss nå gjør det svært vanskelig for oss som arrangør å få den fremdriften i planleggingen vi behøver. Videre er det høyst usikkert hvordan tilværelsen vil være i juni og hvilke konsekvenser det vil få for turneringen.

I pressemeldingen heter det videre at arrangøren har vurdert ulike alternativer.

- Vi er svært fornøyd med å ha kommet fram til en ny dato for turneringen etter klareringer med FIDE (Verdens Sjakkforbund), spillere, hotell, TV 2 og våre største samarbeidspartnere.

Arrangøren håper at de i samme periode kan avholde sin åpne turnering, skolesjakkturneringen og øvrige arrangementer, med forbehold om mulige endringer i koronapandemiens struktur.

Magnus Carlsen vant turneringen i fjor. Norway Chess ble spilt med et nytt poengsystem. En seier ga to poeng. Ved remis ble det gitt 0,5 poeng til begge spillerne, pluss ett ekstrapoeng til den som vant i armageddonpartiet.

(©NTB)