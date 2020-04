Norway Cup-sjefen Pål Trælvik: - Det brenner et blått lys for turneringen

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror også at forbud mot idrett blir forlenget til etter 15. juni.

Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen forbyr kultur- og idrettsarrangementer frem til 15. juni. Dette er et ledd i smitteverntiltakene som er innført for å hindre spredning av koronaviruset.

Se intervju øverst i saken: Dette sier helsedirektøren om mulighetene for konkurranseidrett og Norway Cup etter 15. juni

Fra før er det kjent at store internasjonale arrangementer som EM i fotball er utsatt til 2021, og for sommer-OL i Tokyo er det besluttet det samme.

I Danmark har koronaviruset satt en stopper for storturneringen Dana Cup som ville gått av stabelen i juli.

- Brenner blått lys for Norway Cup

I Norge er det høyst tvilsomt om verdens største fotballturnering, Norway Cup, kan avvikles i slutten av juli og begynnelsen av august.

- Neste beslutningspunkt er første uken i mai, per nå vet vi ikke noe mer om det blir organisert turnering eller ikke. Men vi er forberedt på at det ikke blir arrangert Norway Cup i år, sier generalsekretær Pål Trælvik til Nettavisen.

- Danskene har fått forbud mot idrett ut august og Dana Cup er avlyst. Det kan det hende at også Norway Cup blir.

Norway Cup er verdens største fotballturnering målt i antall deltakere. I år var det ventet opp mot 30.000 deltakere fordelt på rundt 600 lag fra 40-45 ulike land i hele verden.

- Det brenner et blått lys for turneringen, men vi får se hva helsemyndighetene og regjeringen bestemmer seg for. Vi kommer uansett til å innordne oss etter det myndighetene beslutter, sier Trælvik.

- De lagene som har betalt innmeldingsavgiften vil uansett få denne refundert dersom det ikke blir noen turnering i år. Det forsikrer vi.

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Helsemyndighetene antyder nokså klart at det generelle idrettsforbundet vil bli forlenget.

- Hvis du tenker på idrett som i konkurranser med kontaktidrett så er det helt riktig, det tror jeg vi kommer til å ha forbud mot i ganske lang tid fremover, antakelig også etter 15. juni, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Nettavisen.

- Men det er mulig å drive trening i fellesskap, hvis man holder de alminnelige smittevernspåbudene som blant annet dreier seg om ikke å være flere enn fem og at det er minst to meter avstand.

- Norway Cup uten mange lag fra andre nasjoner

- Hva er det som gjør at du tror at det kan bli et ytterligere forbud mot idrett etter 15. juni?

- Det er hvis vi ikke lykkes i å dempe smitten i befolkningen til et nivå som gjør at vi er trygge på at dette ikke igjen tar av og eksploderer, og at det får en kraftfull smittespredning. Jo lavere vi klarer å ha dette smittetallet og antall smittede i befolkningen, jo større muligheter er det for å åpne opp også når det gjelder idrett, sier Guldvog.

Helsedirektøren er tydelig på at Norway Cup blir annerledes i år enn tidligere år, dersom turneringen i det hele tatt gjennomføres.

- Det er helt opplagt at Norway Cup, slik vi kjenner den, ikke blir gjennomført med lag fra mange land i verden. Men dette må vi ta nærmere stilling til når vi får mer oversikt over hvordan dette utvikler seg.

Norway Cup-toppen forteller at arrangøren har en viss erfaring med virusutbrudd fra 2009, med svineinfluensaen, og fra 2016, da fugleinfluensaen herjet.

- Men covid-19 smitter enklere. Men vi er forberedt på å bruke flere skoler enn vi har gjort tidligere, for å få større avstand mellom hvert enkelt individ og hvert lag. Men det er en utfordring med tanke på dusjfasiliteter for eksempel. I tillegg er fotball en fullkontaktssport. Vi ser at det kan bli komplikasjoner med å overholde smittevernsreglene, sier Trælvik.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

- Vil ikke tillate lag fra Italia og Spania

Dersom norske myndigheter skulle gi klarsignal for å gjenoppta idretten tror Norway Cup-toppen at det uansett blir med flere restriksjoner og begrensninger. 70-80 av de totalt 600 påmeldte lagene er fra andre land enn Norge.

- Det er nok overveiende sannsynlig at myndighetene ikke tillater at lag fra New York, Italia og Spania, og andre områder som er hardt rammet, får delta. Vi har ringt samtlige lag og det er hyggelig at flere av dem uttrykker at de er glad for at det fortsatt er et lite lys i enden av tunnelen for at turneringen skal gjennomføres, sier generalsekretæren.

- Vi får se hvilken innretning en turnering blir, om det blir en ren norsk turnering i år, en nordisk eller nordeuropeisk. Det er vanskelig å si noe nå. Men lag fra Sverige må jo rett i karantene når de kommer til Norge, så det er kanskje ikke så aktuelt for dem.

Kister ankommer Bergamo-området i Italia. Tallet på døde fortsetter å stige. Lørdag ettermiddag var det nærmere 19.000 døde i Italia grunnet koronaviruset. Foto: (NTB scanpix)

Guldvog maner befolkningen til å stå på, ikke å senke skuldrene, og fortsette med å vaske hendene, være hjemme når vi er syke, holde nødvendig avstand og ikke opptre i grupper på mer enn fem.

- Hvis vi gjør det i noen uker til og holder ut, vil antall smittede i befolkningen synke ytterligere og det vil være mulig i langt større grad å lempe på tiltak enn om vi ikke får dette til.

Han kan ikke gi et konkret svar på når vi kan gå på puben igjen, slik vi gjorde før 12. mars, da de inngripende tiltakene ble satt inn, eller gå på fotballkamper med tusenvis av tilskuere.

- Jo lavere antall smittede i befolkningen samlet sett er, jo mindre er risikoen for denne typen arrangementer. Her vil det være en avveining man gjør. Men vi må forsikre oss om at de avveiningene gjøres på en måte som gjør at vi klarer å holde smitteantallet nede.