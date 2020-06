Norwich rammet av koronaviruset: Spiller testet positivt

En spiller i Premier League-laget Norwich er smittet og syk med covid-19. Den engelske eliteserien tar til om få dager etter pandemikrisen.

Det er Norwich selv som kommuniserer at en av deres spillere har blitt syk.

Han er en av to med påvist smitte fra den siste runden av tester i Premier League-systemet.

Les også: Fire stjerner skiller lag med PSG etter sesongen

– Klubben kommer ikke til å oppgi navnet på spilleren. Vi imøtekommer hans ønske om å være anonym, skriver Norwich.

Norske Alexander Tettey er i troppen til klubben. Norwich møter Southampton fredag i sin første kamp etter oppholdet.

16 av 8667 positive



Cirka 1200 tester av spillere og ledere i PL ble gjennomført torsdag og fredag denne uka, og to var positive. Det er ikke kjent hvilken klubb den andre forekom i.

Totalt er det de siste ukene analysert 8687 covid-19-prøver fra spillere, managere og ledere i de 20 Premier League-klubbene. Bare 16 er positive.

Norwich-spilleren isoleres hjemme i sju dager før han må avgi negativ test før han kan returnere til trening.

Tottenham spilte nylig treningskamp mot nettopp Norwich, og ifølge Football London frykter flere Spurs-fans nå at man kan ha spredd viruset i egen leir i etterkant av oppgjøret.

- Ingen nærkontakt



Klubben avdramatiserer dog situasjonen i en en offisiell uttalelse.

- Norwich-spilleren det gjelder har bekreftet at han ikke var i nærkontakt med noen på laget vårt, og troppen vår har også forsikret om det.

- Prøvene våre fortsetter å vise negative resultater for covid-19 etter at én positiv test ble bekreftet for nesten to uker siden, heter det i Tottenhams uttalelse.

Det gjenstår 92 kamper i Premier League denne sesongen. Onsdag starter sesongen igjen, blant annet spiller Manchester City mot Arsenal på Etihad Stadium den kvelden.

(©NTB)