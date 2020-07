Norwich satte rekord i antall nedrykk: Knust av West Ham og Michail Antonio

Alexander Tetteys klubb har mistet Premier League-statusen for femte gang etter et trøstesløst bunnoppgjør på hjemmebane.

NORWICH - WEST HAM 0-4:



Wset Ham-spiss Michail Antonio (30) sto med litt tamme fire socringer på 21 Premier League-kamper før bortekampen mot Norwich lørdag.

Oppgjøret var ekstremt viktig for begge klubber med tanke på at begge fortsatt sto i fare for å rykke ned før avspark.

Etter dommer Kevin Friends sluttsignal knappe to timer seinere, var Norwichs nedrykk definitivt, mens Antonio antall scoringer i ligaen var doblet!

Antonio er for øvrig den første West Ham-spilleren på 34 år som scorer fire mål i samme kamp.

HERJET: Michail Antonio er ikke en lett mann å stoppe når han er i flyten. Det fikk Alexander Tettey (bak) og Norwich smertelig erfare i oppgjøret de måtte vinne. Foto: Tim Keeton (AP / NTB scanpix)

Slakter eks-klubben



- Det er forferdelig å se på. Norwich-fansen aksepterer nok et nedrykk hvis du gir dem blod, svette og tårer. Blir du betalt for å være fotballspiller, er det å løpe rundt å gjøre ditt beste alt du må gjøre Måten de gikk ned på i dag ... Det var ikke noe roping eller skriking, sier tidligere Norwich-spiss Dion Dublin til BBC Radio.

- Hvis jeg hadde spilt den kampen i dag, så hadde jeg hatt mine ting å si til spillerne. På noen av målene de slapp inn var det ingen glød, ingen som ropte eller klappet i hendene. Keeperenså egentlig ingenting da målene rant inn. Dette er ikke godt nok for Norwich som fotballklubb eller tilhengerne deres

Ikke engang den meget solide hjemmestatistikken de kanarigule hadde mot nettopp Hammers på eget gress før kampen hjalp Norwich med å bedre den allerede kritiske situasjonen i bunnen av tabellen.

Londonklubbens seier er den første på 18 kamper på Carrow Road. Siden 1973 sto Norwich med ni seirer og åtte uavgjørte hjemme mot West Ham.

Kjapt på etterskudd



Som så ofte før begynte Norwich kampen med en offensiv innstilling og skapte noen muligheter. Men det ble tidlig klart at det var West Ham som hadde mest å by på foran målene på Carrow Road.

Etter noen gode angrep fra begge klubber var det Hammers som tok føringen etter en corner.

Issa Diop stuffet glimrende ved første stolpe etter en corner fra Jarrod Bowen, og med det var de aller fleste av Norwichs spillere satt ut av spill. Michail Antonio kunne styre inn West Hams første mål fra kort hold.

Daniel Farkes gutter har ikke akkurat vært kjent for å forsvare seg godt denne seongen, noe godt over 60 mål imot sier sitt om. Ei heller har de vært flinke til å unngå problemer på dødballer imot.

SCORING NUMMER TO: Michail Antonio sørget egenhendig for å sende Norwich ned til Championship i lørdagens bunnoppgjør. Samtidig skaffet han West Ham et lengre pusterom ned til nedrykksplassene. Foto: Alex Pantling (AFP / NTB scanpix)

Det fikk vi et nytt bevis på på overtid i første omgang, da veteran Mark Noble skrudde et frispark innover fra venstre. Både høyreiste Timm Klose (195 centimeter) og stoppermakker Ben Godfrey var i nærheten av Antonio (180 centimeter) inne i feltet.

Noe Norwichs stopperduo ikke var i nærheten av, var å hindre West Hams kraftplugg av en spiss i å stige til værs å stange inn 0-2.

Antonio scoret dermed to ganger i samme kamp for første gang siden oppgjøret mot Watford i september 2016.

Og det stoppet ikke der heller. Det var ikke engang spilt ti minutter av andre omgang før Antonio ble spilt igjennom aleine mot Norwich-keeper Tim Krul. Passende nok skjøt 30-åringen rett på keeper, som gikk rett til værs, før Antonio tok sats og styrte inn hat trick-målet sitt med en følsom liten styring - med hodet.

Hodesterkt



Bare fire spillere i ligahistorien har hatt en høyere prosentandel scoringer med topplokket: John Terry, Kenwyne Jones, Tim Cahill og Duncan Ferguson. 17 av hans 32 Premier League-mål er satt inn med hodet, kan statistikken til Opta fortelle.

Som om ikke det var nok styrte Antonio inn 0-4 med en frekk flikk med hælen etter innlegg fra høyreback Ryan Fredericks.

- Det er ting for historiebøkene vi har sett på Carrow Road, konstaterte TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Et snaut kvarter før full tid tok manager David Moyes firemålsscoreren banen til fordel for West Hams overbevisende seier gjør at londonklubben er opp i 34 poeng på tabellen.

I lørdagens andre oppgjør med tidlig kampstart snudde Watford 0-1 til 2-1 på hjemmebane mot Newcastle. Det skjedde takket være to straffespark i andre omgang. Begge ble hamret inn av rutinerte Troy Deeney, mens Dwight Gayle scoret like før sidebyttet for gjestene.

Det betyr at både de og West Ham har skaffet seg seks poeng ned til Bournemouth, det første laget under nedrykksstreken, før de øvrige kampene i den 35. spillerunden. Aston Villa følger ytterligere ett poeng bak Joshua Kings klubb.

For Norwich ble comebacket i eliten nedslående. I tillegg til nedrykket, topper Tettey, manager Farke og kompani nemlig en lite hyggelig statistikk.

De gulgrønne fra Norfolk har nå rykket ned fem ganger fra Premier League siden æraen startet i 1992. Ingen andre klubber har måttet ta turen ned like mange ganger i den samme perioden.