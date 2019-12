Norwich tapte tross Tettey-scoring

Alexander Tettey satte inn 1-0, men hans Norwich tapte 1-2 hjemme mot Sheffield United i Premier League søndag.

Ballen falt ned foran nordmannen etter 27 minutter, og 33-åringen hamret inn ledermålet for Norwich med venstrefoten. Seieren glapp likevel for Norwich etter pause da Enda Stevens og George Baldock scoret for gjestene.

Scoringen var Tetteys første Norwich-mål siden august 2018. Det kom på nest øverste nivå. Nordmannens forrige Premier League-scoring kom i en 1-0-seier over Southampton i januar 2016, altså for nesten fire år siden.

Med seieren er Sheffield United nummer åtte i den engelske toppdivisjonen. Tetteys lag sliter tungt denne sesongen. Gultrøyene ligger nest sist i ligaen, to poeng foran tabelljumbo Watford.

Åttende strake for Leicester

Tungt går det ikke for Leicester. Seriemesteren fra 2016 fosser videre og vant søndag 4-1 borte mot Aston Villa. Det var lagets åttende strake ligaseier. Etter Manchester Citys tap i byderbyet lørdag, ser det ut som det blir Leicester som skal utfordre Liverpool om ligagullet denne sesongen. De er åtte poeng bak serielederen.

Jamie Vardy sendte gjestene i ledelsen etter 20 minutter. Kelechi Iheanacho økte deretter til 2-0, før Jake Grealish reduserte for Villa på overtid i den første omgangen.

Jonny Evans feiet det meste av tvil til side da han med en nydelig heading sendte Leicester opp i 3-1 etter en corner, før Vardy la på til 4-1 cirka kvarteret før slutt. Det var hans 16. seriemål for sesongen. Med det leder han toppscorerlisten klart.

Aston Villa ligger på 17.-plass i Premier League med 15 poeng på 16 kamper.

Nytt Shelvey-mål

I Newcastle havnet hjemmelaget under da Danny Ings scoret etter 52 minutter, men etter halvspilt annenomgang slo vertene tilbake da Jonjo Shelvey stanget inn 1-1.

Midtbanespilleren har nå scoret i tre strake ligakamper og er totalt oppe i fem mål denne sesongen.

Tre minutter før slutt avgjorde Federico Fernández for Newcastle. Laget ligger på en tiendeplass og er inne i en god periode. Southampton ligger på 18.-plass.

(©NTB)