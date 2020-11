Nossum testet positivt for Covid-19

Den norske landslagstreneren i langrenn avla positiv koronaprøve ved ankomst til Finland.

Det melder Norges Skiforbund i en pressemelding torsdag formiddag.

Eirik Myhr Nossum ankom finske Ruka onsdag sammen med den norske troppen som etter planen skal delta i verdenscupåpningen i langrenn kommende helg.

Ved ankomst er det obligatorisk koronatesting og det er i forbindelse med denne testen at Nossum har testet positivt på Covid-19.

Hele den norske troppen, med unntak av tre personer i støtteapparatet som ankom Finland med bil, er nå satt i karantene.

Dersom Nossums testprøve også viser seg å være positiv, vil verdenscupåpningen trolig skje uten norsk deltakelse.

Pierre Mignerey, renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), bekrefter til Aftonbladet at rennene i Ruka kan komme til å bli arrangert uten nordmenn på startstreken.

Landslagslegen tar ingen sjanser



Skiforbundet skriver at landslagslege Øystein Andersen har besluttet å utvide nærkontaktomfanget utover pålegget fra finske myndigheter. Det betyr at karantene gjelder for alle utøvere og støtteapparatet.

- Vårt fokus er å få best mulig oversikt over situasjonen og mulige konsekvenser av den positive prøven. Vi følger alle gjeldende retningslinjer etter det som har skjedd, og vi forholder oss til finske myndigheter, sier Andersen.

Nossum og den norske troppen venter nå på svar på en kontrollprøve. Svaret på denne prøven er ventet i løpet av formiddagen.

Skiforbundet opplyser samtidig at Nossum ikke har noen symptomer. Samtidig har ingen andre i troppen testet positivt.

Landslagslegen godt forberedt

Nettavisen snakket så sent som i helgen med landslagslege Andersen som har brukt mye tid på å forberede seg på vinterens sesong som følge av pandemien.

Han fortalte at både han og utøverne er forberedt på at det er en risiko knyttet til å reise når smittesituasjonen er slik den er, men at de gjør alt de kan for gradere ned den risikoen ved hjelp av ekstratiltak.

- Det er masse smitte rundt om i verden. Vi har smittevernregler som vi selvfølgelig holder oss til. Vi er kjempeheldige som har de smittevernreglene i Norge som vi har. Internasjonalt så er det mye smitte. Vi skal ut i verden og må være kjempe obs på hva som kan skje, sa Andersen til Nettavisen i helgen.

FIS har fått kritikk

Det er allerede flere som har stilt spørsmål til at verdenscupen i langrenn i det hele tatt arrangeres ettersom smittetallene i Europa fortsetter å stige.

Nettavisens langrennskommentator Torbjörn Nordvall er blant dem som har vært kritisk. Det har også Tomas Pettersson i svenske Expressen vært.

Renndirektør Mignerey sa til Nettavisen tidligere denne måneden at han var uenig med dem som mente at FIS burde avlyse alle rennene før nyttår.

- Jeg forstår helt klart bekymringene, men å si at vi bør avlyse de internasjonale konkurransene ut året er jeg personlig ikke enig i. Jeg ser alle konsekvensene det kan få for sporten på lang sikt, sa Mignerey til Nettavisen.

- Vi må selvfølgelig gjøre dette på en trygg måte, men å arrangere verdenscupen og VM er viktig for sportens fremtid, fortalte renndirektøren.

