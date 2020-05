Nossum mener verdenscuprenn bør bli avlyst dersom dette kravet ikke blir innfridd

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er svært opptatt av én ting når Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal arrangere neste sesongs verdenscup. Nå har han nesten fått ønsket sitt innfridd.

Det er foreløpig svært usikkert hvordan kommende verdenscupsesong blir som følge av virusutbruddet, men torsdag offentliggjorde Det internasjonale skiforbundet en foreløpig plan for sesongen.

Den minner, med noen få unntak, svært mye på den opprinnelige kalenderen som ble satt opp allerede før koronakrisen.

Det er imidlertid fortsatt en lang vei å gå og mye som må bekreftes før en endelig plan er spikret.

Les også: Norge overkjørt i diskusjon om «dramatisk» forslag: - Ingen støtte

Klar tale fra Nossum

Det er nemlig ingen som kan vite hvordan virussituasjonen er i verden til vinteren.

En av problemstillingene for FIS er om utøvere i det hele tatt kan krysse landegrenser.

Dette avhenger selvfølgelig av virussituasjonen i hvert enkelt land og myndighetenes reiseråd.

Norges landslagstrener Myhr Nossum mener dette blir noe av det viktigste FIS må ta stilling til.

Les også: Uhrenholdt Jacobsen deler sin bekymring for langrennssporten

Da Nettavisen snakket med landslagstreneren før verdenscupkomiteen møttes til videokonferanse denne uken, gjorde Nossum det klart at det må være et kriterium at alle nasjoner har muligheten til å delta dersom det skal bli verdenscup til vinteren.

- Min mening er at hvis man ikke kan åpne opp for hele verden til å være med på verdenscupen, så kan man ikke ha verdenscup, sier Nossum til Nettavisen.

- Hvis man ikke kan invitere amerikanerne, Pellegrino eller andre til Lillehammer, så kan man ikke ha verdenscup på Lillehammer. Man kan ha skirenn, men man kan ikke kalle det verdenscup, forteller Nossum.

Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn

7 av 10 må delta

Torsdag ble det klart at Nossum nesten fikk ønsket sitt oppfylt.

Åge Skinstad, Norges representant i FIS' verdenscupkomité, bekrefter til Nettavisen at det ble enighet om at de største nasjonene må være representert om det skal bli verdenscuprenn.

- Vi bestemte at hvis ikke sju av verdens ti beste nasjoner fikk lov til å delta, så kan vi ikke kalle det verdenscup, sier Skinstad til Nettavisen.

TIDLIGERE LANGRENNSSJEF: Åge Skinstad representerer i dag Norge i verdenscupkomiteen. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

FIS tar da utgangspunktet i nasjonscupen fra forrige sesong med tanke på måten de rangerer nasjonene.

Den gjenstår å se hvilke renn som blir arrangert til vinteren.

Skal vi tro Nossum er det VM i Oberstdorf som er det klart viktigste for det norske landslaget. Samtidig håper han på mange skirenn uavhengig av om det blir verdenscup eller ikke.

- Vi legger også planer for å ha mange skirenn på hjemmebane hvis det ikke blir noe av de planlagte verdenscuprennene. Vi er avhengig av å gå skirenn og vi er avhengig av å vise oss frem på TV. Det har vi tenkt til å gjøre, sier Nossum.

Les også: Anders Auklands treningstips i koronatiden: - Det er kjempeeffektivt (+)