Nossum vil ikke sende Tønseth til EM i terrengløp: - Han blir sikkert forbannet

Langrennsprofil Didrik Tønseth (28) vil løpe EM i terrengløp, men landslagstrener Eirik Myhr Nossum (34) har ingen planer om å gi eleven grønt lys.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Tønseth tok nylig sølv under NM i terrengløp, kun slått av Henrik Ingebrigtsen, og nå vil trønderen prøve seg mot Europas beste i EM i Lisboa 8. desember.

Problemet er bare at det arrangeres verdenscup i langrenn på Lillehammer samme helg.

Der ønsker landslagstreneren Nossum å se Tønseth på startstreken.

- Det var litt forskjellige datoer å forholde seg til i en periode, og i starten trodde jeg at det var samme helg som Davos. Da hadde jeg kanskje vært mer positiv. Jeg er litt ambivalent med tanke på å sende ham under Lillehammer-helgen, sier Nossum til Nettavisen.

Les også: Sundby vil stå over Tour de Ski

BESTEMT: Eirik Myhr Nossum er tydelig på at hvor han helst vil se Didrik Tønseth 8. desember. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Blir sikkert forbannet



Landslagstreneren mener nemlig at det vil være viktig for Tønseth å vise seg frem på 30-kilometer skiathlon på Lillehammer.

- Det er ikke nødvendigvis fordi det er i Norge, men fordi det er en distanse som er viktig for Didrik på kort sikt med tanke på Tour de Ski, og på lang sikt for at han kan bevise for meg at han kan gå bra i lengre løp. Jeg vil ikke bruke det mot ham videre at jeg ikke har sett ham gå på bra i lengre løp, forklarer Nossum.

Treneren er forberedt på at Tønseth ikke er enig i vurderingen.

- Han blir sikkert forbannet, humrer Nossum.

Les også: Johaug gir Gjert Ingebrigtsen støtte i høydehusdebatten

NEST BEST: Kun Henrik Ingebrigtsen var raskere enn Didrik Tønseth under NM i terrengløp i Frognerparken i Oslo. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Tønseths plan



Tønseth er kjent med Nossums syn på hans mulige EM-deltakelse, men har likevel en plan for hvordan han skal overbevise treneren.

28-åringen er klar på at førsteprioriteringen hans er å få delta i Tour de Ski, men han håper å kunne kvalifisere seg inn i den norske Tour de Ski-troppen ved å imponere allerede under verdenscupåpningen i Kuusamo.

- Jeg må gå såpass fort i Kuusamo at jeg kan få gå Tour de Ski. Det er ikke så lett, men jeg skal prøve å få til det, sier Tønseth til Nettavisen.

Trønderen bestemmer seg først etter Kuusamo om han reiser til Portugal eller ikke.

- Jeg tar en vurdering når jeg reiser hjem fra Kuusamo. Hvis jeg har gått fort nok, så tipper jeg at det blir EM. Vi får se.

- Hva er ambisjonene hvis du eventuelt reiser til EM?

- Jeg tror 15. til 20. plass er realistisk, men jeg er ikke noen medaljekandidat. Det er mer at det er en opplevelse. Det er ikke så mange muligheter man har til å løpe et internasjonalt mesterskap og jeg tror dette er muligheten min, sier Tønseth.