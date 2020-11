Nossums kontrollprøve negativ

Eirik Myhr Nossum skal likevel ikke være smittet av koronaviruset.

Artikkelen oppdateres!

Hele den norske verdenscuptroppen i langrenn måtte i karantene etter at landslagstrener Nossum testet positivt på en koronatest ved ankomst til Finland.

Norges Skiforbund meldte i en pressemelding at torsdag formiddag at Nossum ikke hadde noen symptomer og at de avventet svar på en ny prøve.

Nå viser det seg at test nummer to er negativ.

- Dette betyr at antigentesten som ble tatt først ansees falsk positiv. Eirik er frisk og fin uten noen form for symptomer. Vi har fått beskjed om at finske myndigheter ikke pålegger verken Eirik eller oss andre noen ekstra restriksjoner, og vi kan planlegge for skirenn, sier landslagslege Øystein Andersen.

Det var FIS-direktør Pierre Mignerey som først avslørte resultatet av den andre prøven til NRK.

- Jeg fikk akkurat melding om at andre testen er negativ. Det er ekstremt gode nyheter for Norge og for oss, sier Mignerey til NRK.

Testet positivt ved ankomst

Det norske laget følger et svært strengt smittevernregime for å unngå smitte i troppen.

Nossum og resten av troppen som dro til Finland med et chartret fly onsdag testet negativt på koronaprøve før avreise. Derfor kom det som en overraskelse at landslagstreneren avla en positiv prøve ved ankomst til Ruka.

Nå viser det seg imidlertid at prøven ga et feil svar.

Dermed går det likevel mot at nordmennene kan stille til start under verdenscupåpningen.

Landslagslegen godt forberedt

Nettavisen snakket så sent som i helgen med landslagslege Andersen som har brukt mye tid på å forberede seg på vinterens sesong som følge av pandemien.

Han fortalte at både han og utøverne er forberedt på at det er en risiko knyttet til å reise når smittesituasjonen er slik den er, men at de gjør alt de kan for gradere ned den risikoen ved hjelp av ekstratiltak.

- Det er masse smitte rundt om i verden. Vi har smittevernregler som vi selvfølgelig holder oss til. Vi er kjempeheldige som har de smittevernreglene i Norge som vi har. Internasjonalt så er det mye smitte. Vi skal ut i verden og må være kjempe obs på hva som kan skje, sa Andersen til Nettavisen i helgen.

Reklame Black Friday: De 11 beste kuppene du gjør hos Hifi Klubben