Nossums siste virustest var negativ – løperne får gå verdenscupåpningen

Kontrollprøven til langrennstrener Eirik Myhr Nossum var negativ. Det bekrefter Norges Skiforbund. Dermed kan løperne delta i helgens åpningsrenn i Ruka.

Norges Skiforbund bekreftet torsdag morgen at Nossum avga en positiv virusprøve ved ankomst til Finland onsdag ettermiddag. Umiddelbart ble det tatt en ny test for å kontrollere resultatet.

Svaret på den forelå torsdag formiddag. Det var negativt.

– PCR-testen som ble tatt av Eirik Myhr Nossum er nå bekreftet negativ. Dette betyr at antigentesten som ble tatt først ansees falsk positiv, sier landslagslege Øystein Andersen i en uttalelse.

– Eirik er frisk og fin uten noen form for symptomer. Vi har fått beskjed om at finske myndigheter ikke pålegger verken Eirik eller oss andre noen ekstra restriksjoner, og vi kan planlegge for skirenn, tilføyer han.

Får trene

FIS-direktør Pierre Mignerey bekrefter overfor NRK at de norske løperne nå har klarsignal til å trene i løypene i Ruka.

Skiforbundet skriver at trening og konkurranser nå gjennomføres som opprinnelig planlagt for de norske langrennsutøverne i Ruka.

Den norske utøvertroppen og store deler av det øvrige støtteapparatet ble satt i karantene umiddelbart etter at resultatet av Nossums første test ble kjent.

Unntaket er tre personer i støtteapparatet som ankom Finland i bil.

Ingen andre tilknyttet langrennslandslaget testet positivt ved ankomst til Ruka.

Strengt regime

– Vårt fokus er å få best mulig oversikt over situasjonen og mulige konsekvenser av den positive prøven. Vi følger alle gjeldende retningslinjer etter det som har skjedd, og vi forholder oss til finske myndigheter, sa landslagslege Øystein Andersen torsdag morgen.

De norske utøverne i hopp og kombinert er ikke berørt og følger planlagt program i Ruka.

Det er lagt opp til et svært strengt smittevernregime rundt langrennsløperne under verdenscupåpningen i Finland.

(©NTB)

