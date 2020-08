NRK: - Åge Hareide presenteres som Rosenborg-trener tirsdag

Trenerveteranen og skal være enig med storklubben om en kontakt.

Ifølge NRK presenteres Hareide som RBK-trener tirsdag.

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at trønderne siklet etter den tidligere landslagstreneren, og hovedpersonen selv har også offentlig uttalt et ønske om å ta over klubben.

Nå skal derimot partene være enige om en kontrakt som hevdes å ha en varighet på halvannet år.

NRK skriver videre at det er ventet at 66-åringen skriver under tirsdag. Og Hareide kan bli presentert som Rosenborgs nye hovedtrener samme dag.

RBK ligger på fjerdeplass i Eliteserien, og har tre av de fire siste kampene under vikarierende hovedtrener Trond Henriksen.

Samtalesurr



Etter flere motstridende meldinger om dialogen mellom Rosenborg og Åge Hareide tidligere i sommer, kan det nå se ut til at enden på visa blir at Hareide likevel overtar roret.

Tidligere i sommer skapte det stor forvirring da Hareide og Rosenborg var hadde ulike versjoner av hva de hadde blitt enige om i tidligere samtaler.

Den tidligere Molde-, Brøndby, Helsingborg og Malmö-treneren hevdet da at det ikke hadde vært formelle samtaler mellom ham og RBK-ledelsen.

Etter hans syn hadde partene blitt enige om å se an helsesituasjonen hans 1. august, siden han ble kneoperert tidligere på sommeren.

Ny kursendring



Trønderklubben hevdet på sin side at Hareide hadde sagt ja til å overta den ledige trenerjobben på Lerkendal fra 1. august, men seinere ombestemte seg.

I samme pressemelding konstaterte Rosenborg at Henriksen kom til å ha hovedtreneransvaret ut denne sesongen.

Hareide var sist trener for Danmarks herrelandslag. Sunnmøringen hadde kontrakt med Danmarks fotballforbund (DBU) til i sommer, og skulle etter planen avslutte med å lede de rødhvite i 2020-EM.

Hareide førte danskene til EM-sluttspillet, men turneringen ble utsatt på grunn av koronaviruset, og skal isteden spilles i 2021.