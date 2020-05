Helsemyndighetene vil åpne for barneidrett fra 1. juni

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kommer til foreslår å åpne for trening i alle idretter for barn og unge allerede fra 1. juni.

Det bekrefter Helsedirektoratet i en pressemelding onsdag. Forslaget går på å åpne for all barne- og ungdomsidrett, inkludert kontaktidrett, på grupper inntil 20 personer fra 1. juni.

– Idretten er en viktig arena for barn og ungdom. Derfor er det viktig at denne gruppen kommer tilbake til en så normal hverdag som mulig. Vi ser nå på ulike forslag til løsninger for å åpne opp for all barne- og ungdomsidrett opp til 20 år, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å revidere smittevernveileder for idretten og vurdere hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett som også innebærer begrenset fysisk kontakt.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet opplyser at en felles anbefaling vil være klar 28. mai.

– Et tilbud for alle barn og unge er viktig ut fra et folkehelseperspektiv. Idrettslagene og frivilligheten har bidratt sterkt i dugnaden vi alle har vært igjennom, sier Linhave.

Utspillet fra helsemyndighetene kommer bare noen timer etter at det tirsdag ble gitt grønt lys for at utøvere under 20 år i fotball og andre idretter med «begrenset fysisk kontakt» kan gjenoppta trening fra 15. juni.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ønsker at alle idretter skal gjenåpne allerede 1. juni.

Nå tyder alt på at det kommer nye avklaringer i god tid før det.

Når det blir åpnet for kampaktivitet er derimot usikkert.

(©NTB)