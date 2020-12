NRK-eksperten sjokkert over det han leste. Nå er han spent før Toppserien skal avgjøres: - Det må bort

Tre lag kjemper om gullet i Toppserien før det hele skal avgjøres søndag.

Det var i slutten av oktober at NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mottok hets for å kommentere kvinnefotball. En følger på Instagram kom med svært nedsettende kommentarer om kvinnefotball, dagen etter Norge hadde sikret EM-plassen etter seier borte mot Wales.

Torp valgte selv å kommentere meldingen han mottok på Twitter, der han skrev følgende.

- Jeg heier på ulike interesser og meninger, men ønsker også å være en av dem som sier ifra når noen ytrer dette gjennom å rakke ned på andre. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Å få lov til å formidle kvinnefotballen i Norge er noe jeg er veldig stolt av, skrev den tidligere Brann-spilleren.

Intens gullkamp

Torp utdyper at han ble kraftig provosert over meldingen.

- Meninger om fotball som går på nivå er en naturlig del av diskusjonen og det har jeg ingen problemer med, men hovedpoenget mitt er at vi må legge bort at vi må snakke ned om andre ting, for å påpeke at noe annet er bedre. Det må bort. Jeg blir jævlig irritert og lei av de som må rakke ned på noe annet for å legge frem sin mening om noe, sier han til Nettavisen, før han fortsetter:

- Jeg blir tillagt meninger jeg ikke har. Det synes jeg meningsløst og en jævlig uting. Vi kan ikke snakke ned Toppserien fordi vi for eksempel skal snakke opp Eliteserien. Det er det samme på herrefotball. Hvorfor skal man for eksempel snakke opp Premier League på bekostning av Eliteserien her hjemme? Vi må bygge produktet. Har vi fokus på bare det negative, så blir det en sur smørje. Det orker ikke jeg å være med på, forklarer han.

Søndag er det endelig klart for at det sportslige skal stå i fokus. Den avsluttende runden i Toppserien, etter at ligaen ble rammet av utsettelser på grunn av koronasmitte hos Arna-Bjørnar, er kun timer unna. Dramatikken kan du følge live på Direktesport. Torp skal følge gulldramatikken tett og er engasjert og spent før det hele skal avgjøres.

- Det er fryktelig tett. Før den nest siste runden tenkte jeg at Roseborg ikke ville ha mulighet til å ta det fra Vålerenga, men i og med at Vålerenga dummet seg ut og var så svake som de var mot Lyn, så har bildet nå forandret seg. De var fryktelig shaky.

Den tidligere Brann-profilen er klar på at serieinnspurten vil by på vanvittig dramatikk.

- Det har blitt så spennende som det kan få blitt. Avaldsnes skal ut i en vanskelig kamp i Bergen. RBK skal til Klepp, og selv om de har vært dårlige så er ikke den enkel, sier han.

- Vi må håpe at de andre går på en smell

Etter en ufrivillig lang pause før den siste serierunden er Avaldsnes Olaug Tvedten klar for en avgjørelse. Midtbanespilleren har bidratt sterkt til at laget faktisk er i posisjon til å ta seriegullet søndag. Opp til Vålerenga og Rosenborg skiller det kun ett poeng.

Hun har selv hatt en meget god sesong i 2020.

- Det er en sykt kul posisjon som alle vil være i. Det beste hadde jo vært at alt stod bare på oss, men på den annen side så er presset vekk fra skuldrene våre. Vi må håpe at de andre går på en smell for at vi skal ta gullet, sier Tvedten til Nettavisen.

- Har du tro på at det skjer da?

- Det skal litt til, men de andre spiller mot lag som er vanskelige. Det kan skje og det kan gjøre noe med det psykiske at de vet at de har alt å tape, sier hun om de to lagene foran dem på tabellen.

Tvedten forklarer at hun for egen del hadde et håp om at laget har kunne være med og kjempe om de øverste plassene før sesongen.

- Selv om mange tippet oss lenger ned, så hadde jeg tro på en god sesong fordi jeg vet at vi er et godt lag. Vi har vist at vi fortjener å være der oppe, sier hun.

I landslagsvarmen

Også personlig har Tvedten levert varene i år. Så godt har hun gjort det at hun ble belønnet med en landslagsplass for Norge i slutten av oktober.

- Det var utrolig kult. Noe av det kjekkeste som har skjedd for min del. Det er målet som stod øverst på lista. Jeg fikk spille og trene med mange av de som har vært forbildene mine. Jeg håper å få oppleve det igjen, sier hun optimistisk.

Med EM-plassen sikret og flere unge norske spillere på vei opp og frem, kan landslaget se lyse tider i møte.

- Det er to år til. De (ledelsen red.anm) ser sikkert litt lenger frem i tid. Jeg håper jeg fikk gjort et inntrykk på samlingen som gjorde at de vil satse på meg. Det er mange unge som kommer opp og frem, det blir sikkert et lite generasjonsskifte selv om det allerede er mange gode som fortsatt er med.

Tvedten påpeker også at hun setter pris på at TV-profiler som Torp orker å ta kampen og stå opp mot grumsete holdninger mot kvinnefotballen.

- Det står det stor respekt av. Det er veldig hyggelig. Vi setter stor pris på det. Vi vil at andre skal synes at dette er et bra produkt. Vi vet selv hvor mye jobb vi legger ned for å bli så gode som vi kan bli, avslutter hun.

