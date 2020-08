NRK: Høie signaliserer at fotballspillere som kommer til Norge slipper karantene

Helseminister Bent Høie mer enn antyder at idrettsprofiler som kommer på reise til Norge slipper karantene. Det er gode nyheter for landslaget, Molde og RBK.

Høies signaler betyr trolig at Rosenborg trygt kan ta imot islandske Breidablikk til europaligakvalifisering kommende torsdag, at Molde trygt kan spille mesterligakvalifisering og at Norges landslagsstjerner kan komme hjem og spille landskamper.

– Hvis jobben din er å drive med idrett og det er ditt yrke, så vil det være en arbeidsreise dersom du må reise for å utøve idretten din, sier helseministeren til NRK.

– Men man må da følge de reglene som gjelder for jobbreiser i Schengen-området, og man er avhengig av at utøveren bor innenfor Schengen, EØS eller EU, tilføyer han.

