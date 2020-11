Høie vil ikke la fotballherrene reise til Romania

Helseminister Bent Høie (H) kommer ikke til å gripe inn og la fotballandslaget reise utenlands mot Helsedirektoratets vilje.

Norges Fotballforbund sendte lørdag ettermiddag et brev til Helsedepartementet med håp om et unntak fra covid-19-forskriften slik at landslaget kan spille de viktige bortekampene mot Romania og Østerrike i nasjonsligaen.

Men helseministeren stiller seg bak Helsedirektoratet og åpner ikke for en utenlandsreise.

– Mitt svar til NFF vil være at kampene i Romania og Østerrike ville vært ulovlige her i Norge, og at det reiseopplegget de har presentert for oss i kveld, er i en juridisk gråsone, sier Høie til NTB og fortsetter:

– Punkt tre er at hvis de velger å gjøre dette (reise til Romania), så undergraver de noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien, nemlig at noen som har vært i nærkontakt med andre som er smittet, skal være i ti dagers karantene.

Måtte snu

De norske fotballherrene skulle i utgangspunktet reise til Romania klokken 13 lørdag og sto klare på Gardermoen da kontrabeskjeden kom: Helsedirektoratet påpekte at det vil være et brudd på den nasjonale covid-19-forskriften å reise.

– Jeg oppfatter at de gjorde dette (snudde) fordi de ville følge reglene. Og det er jeg glad for, sier Høie.

Årsaken til reisenekten er at landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui nylig testet positivt på koronavirus, og at alle hans nærkontakter dermed må være i karantene i ti dager i henhold til regelverket.

Nå tyder det meste på at søndagens kamp mot Romania i Bucuresti ikke kan spilles. Det finnes ikke nok internasjonale datoer til at kampen kan utsettes til et senere tidspunkt.

