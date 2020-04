NRK: Ingen Sundby i landslagstroppen

Herrelandslagstroppen i langrenn slankes fra 15 til 12 utøvere kommende sesong. NRK skriver at de får opplyst at Martin Johnsrud Sundby ikke er med i troppen.

35 år gamle Martin Johnsrud Sundby har vært en del av landslaget i 12 strake år. Nå, med VM i Oberstdorf i februar og mars neste år, blir ikke Sundby å finne i troppen, skriver NRK.

Statskanalen har ikke lykkes med å få en kommentar fra verken Sundby selv eller allroundtrener Eirik Myhr Nossum. Laguttaket skal presenteres av Norges Skiforbund førstkommende tirsdag.

Senest under NM på Konnerud tok Johnsrud Sundby sølv på tremil. Tidligere har han to OL-gull, fire VM-gull og to OL-sølv.

Allroundlandslaget vil kommende år bestå av Emil Iversen, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og nykommer Martin Løwstrøm Nyenget, melder NRK.

Dersom NRKs opplysninger stemmer får heller ikke Mathis Stenshagen fornyet tillit på sprintlandslaget.

Johannes Høsflot Klæbo er flyttet ned på sprintlandslaget. Der får han selskap av Sindre Bjørnestad Skar, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh, Erik Valnes og Håvard Bjørnestad Skar.

Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal har begge gitt seg etter sist sesong. Niklas Dyrhaug er ute av allroundlandslaget, men fortsetter satsingen på egen hånd.

