NRK-Jacobsen nest best etter Johaug

Mens Therese Johaug kjører på i Granåsen-terrenget og stabler NM-gullene oppå hverandre, gjør hennes tidligere landslagsvenninne Astrid Uhrenholdt Jacobsen en strålende jobb som NRK-ekspert.

Kunnskapsrik og uredd nøler ikke Jacobsen med å si hva hun synes om sine gamle lagkamerater, men jeg savner henne i sporet før VM.

Norge er ikke hva det var på damesiden.

Hvis jeg var norsk statsborgerhadde jeg helst sett at Jacobsen fortsatt konkurrerte i sin grønne Heming-drakt i NM, i stedet for å stå plassert ute i sporet og gi sitt sn på Johaugs løp over bakketoppen.

«Jeg synes hun stresser litt teknisk her ...»

Godt med proffe og kritiske øyne, absolutt. Og tøft med uttalelser som «Golberg er i trøbbel og kan ha gått seg ut av VM-laget».

Jacobsen duller ikke akkurat med skivennene. Hun er rett fram og ærlig og har på kort tid gått inn i NRK-teamet som en stor ressurs, der Fredrik Aukland og Torgeir Bjørn i lengre tid han preget sendingene som eksperter.

Jeg mistenker at også damelandslagstrenerne Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad også gjerne skulle ha sett rutinerte Jakobsen i 2025s VM-terreng i Trondheim, som aktiv på fjorårets nivå, da hun endte som nummer fire i verdenscupen.

Men nå er det ikke slik, hvilket styrket NRKs dekning, mens landslagets videre skjebne og eventyr med VM i tyske Oberstdorf begynner å føles mer nervøst enn på lenge, lenge foran et stort skimesterskap.

I hvert fall hvis jeg tar på meg de norske brillene og ser på statusen på damesiden. Jacobsen og Ingvild «Flugan» Flugstad Østberg, som har timeout i vinter, er ikke enkle å erstatte i noen lag.

Jacobsen har vært med på samtlige VM- og OL-stafettlag som har tatt medalje siden Falun 2015 (gull), Lahti 2017 (gull), Pyeongchang-OL 2018 (gull), Seefeld-VM 2019 (sølv).

Jacobsen og Østberg savnes virkelig. Og når Marit Bjørgen valgte å slutte og satse på langløp i vinter, og Ragnhild Haga sliter med å finne formen, ja, da er det ikke som før i det norske damelaget.

Den enorme bredden på toppen, som Norge har hatt i mange år, kjennes plutselig ganske tynn, sammelignet med utviklingen som skjer fremfor alt i Russland og Sverige, men også i USA.

Jacobsen behersket i sin tid alle disipliner og har så vel VM- som NM-medaljer på alle distanser: Sprint, lagsprint, 10 km, 15 km med skibytte, 30 km og stafett.

I dag er det et mer spesialisert lag, med klart færre medaljehåp enn da Jacobsen slo gjennom med VM-gull i japanske Sapporo 2007 og i prinsippet kunne ta medalje i alt hun ble tatt ut til fram til karriereslutt i fjor.

Therese Johaug er fortsatt den regjerende dronningen i skiverdenen.

Ingen tvil.

Det skal mye til om noen skal beseire henne i VM i skiathlon, på 10 km (f) eller over 30 km (k).

Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jessica Diggins, Natalia Nepryaieva,

Tatiana Sorina, Julia Stupak, Krista Pärmakoski, Rosie Brennan og

Katharina Hennig kan utfordre Johaug hvis Dalsbygdas stolthet har en mindre god dag eller rett og slett blir smørt bort.

Ingen nordmenn har på alvor utfordret Johaug i NM.

Av det jeg har sett fra NM så langt har både Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm en bra bit igjen til toppformen. Visst, det kan gå. Men jeg blir ikke overrasket om Johaug blir den eneste distanseløperen som tar individuell medalje i Oberstdorf.

Heldigvis har Maiken Caspersen Falla blitt sunn og frisk. Fallas evne til å være best når det gjelder i sprint har ikke bare jeg, men også hennes argeste konkurrenter stor respekt for.

Falla er regjerende verdensmester i sprint fra dramaet i Seefeld for to år siden og stilles nok en gang på prøve mot et kobbel av vasse, svenke jenter, med Linn Svahn, Maja Dahlqvist og Jonna Sundling i spissen, pluss russere, slovenere, sveitsere og amerikanere.

Nei, jeg tror ingen andre norske enn Falla når sprintfinalen i den tøffe løypa, slik det ser ut nå. De lange bakkene kan kanskje være i stand til å tilby en skrell ala 2005, da svensken Emilie Öhrstig svært overraskende knuste alt og alle i kvalifiseringen, kvartfinale, semi og vant finalen overlegent.

Så ingenting er umulig, Anna Svendsen!

Ikke engang på lagsprinten føles norsk medalje like gitt som den pleier å være. Falla er selvskreven på laget, men så?

Tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng viser «girl power». Kanskje kan noen av dem nå pallen med Falla? Ja, i beste fall.

Sverige er regjerende verdensmester i så vel stafett som sprintstafett. En måned før VM innledes ser nabolandet i øst ut til å være knappe favoritter i begge stafettene, foran Russland og med USA, NOrge og Sveits som outsidere.

Det jeg har sett i NM er at Norge befinner seg i en skarp generasjonsskifte på damesiden.

Bak suverene Johaug vurderer jeg at de norske for første gang på 2000-tallet må slå nedenfra på VM-stafettene.

Det kan være inspirerende, det også, men det føles ikke like trygt foran VM som hvis Östberg og Jacobsen hadde vært med i bildet dette året også.

Nå får Jacobsen velfortjent ros som ekspert ved siden av sporet og i vinterstudioets sofa.

Nest best hittil etter Johaug, synes jeg.



/Torbjörn Nordvall

