NRK kan miste hoppuke-renn

NRK står i fare for å miste retten til å sende to av rennene i hoppuka og det tradisjonsrike utforrennet i den østerrikske alpinmetropolen Kitzbühel.

Inntil videre foreligger det ingen avklaring på hvem som skal sende verdenscuprennene i hopp, alpint og langrenn fra Østerrike kommende vinter, skriver Aftenposten.

Det er skiforbundet i Østerrike som selger rettighetene til rennene, og ingenting er avgjort.

– Dette har vært en lang prosess hvor nå Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) er kommet i en posisjon hvor de trolig får kjøpe denne rettigheten, og da er vi inne, sier NRKs rettighetssjef Runar Østmo til Aftenposten.

Både TV 2 og NRK er medlem av EBU. Dermed kan det nå bli forhandlinger mellom de to TV-kanalene om hvem som skal sende rennene i Østerrike. TV 2 sikret seg for noen år tilbake tilsvarende rettigheter for alle renn arrangert i Sveits.

– Så fort EBU-avtalen er på plass, må vi sette oss ned med TV 2 for å finne ut hvordan dette blir, sier Østmo.

I TV 2 anser man de aktuelle rettighetene som svært attraktive.

– Vi er alltid interessert i rettigheter i dette markedet, sier kanalsjef Trygve Rønningen.

(©NTB)

Mest sett siste uken