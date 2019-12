NRK-kommentator om Østbergs comeback i Tour de Ski: – Kan kjempe om en pallplass

NRK-kommentatorene Jann Post og Torgeir Bjørn er glad for at Ingvild Flugstad Østberg skal gå Tour de Ski. Post har god tro på at 29-åringen kan hevde seg.

– Jeg tror Therese Johaug kommer til å være suveren. Heidi Weng er bak der og en som peker seg fram. Og Ingvild kan fort være med å kjempe om en pallplass, sier Jann Post, før han kjapt presiserer:

– Det er ikke noe krav, for jeg må se henne først. Men som hun var i høst og formen hennes på trening, da er hun der oppe, bak Therese, og kjemper om pallen sammenlagt.

Mandag ettermiddag ble det klart at forrige sesongs vinner av Tour de Ski skal gå denne touren, som starter 28. desember og avsluttes opp «monsterbakken» i Val di Fiemme 5. januar.

Østberg har hatt startnekt i verdenscupen ettersom hun ikke oppfylte kravene til Norges skiforbunds helseattest. Nå er Østberg endelig friskmeldt og med i Tour de Ski-troppen.

– Det er veldig gledelig at hun er tilbake og at helsa er såpass god at det er forsvarlig. Det er et godt tegn, for det er mange konkurranser på få dager. At hun er tatt med tyder på at hun er der hun skal være, sier Post.

Han tror hun kan være rusten.

– Det blir veldig spennende å se hvor hun står. Hun har jo ikke fått trent optimalt siden Beitostølen, men Ingvild kan gå veldig fort på distanse i touren.

Gode Lenzerheide-minner

Post minner om at Østberg har gode minner fra Lenzerheide, der touren innledes førstkommende lørdag med 10 kilometer fellesstart. I touren i 2017/18 var 29-åringen best i sprintprologen, og hun vant både den klassiske 10-kilometeren og skøytejaktstarten.

– Hun trives bra i høyden og i Lenzerheide, så hun kan fort få en mental boost over å være tilbake der. Og nå er ikke Frida Karlsson med heller …

Også NRK-kollega og kommentator Torgeir Bjørn gleder seg over at Østberg endelig er tilbake.

– Vi har savnet henne den siste tiden. Vi får håpe at de medisinske vurderingene er riktige. Tour de Ski er en tøff belastning med sju konkurranser på ni dager. Derfor blir det viktig å lytte til kroppen underveis i touren også, sier han.

– Hva er realistisk målsetting for Østberg?

– Hun skal få slippe å være favoritt denne gangen. Men hun har trent bra og vil trolig hevde seg i toppen i enkelte renn.

Ikke for tidlig

Tidligere langrennsutøver og nåværende TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Østberg kunne gått skirenn for et par helger siden.

– Jeg synes ikke det er for tidlig i det hele tatt, og tror Ingvild kunne gått skirenn allerede for et par helger siden. Det at hun attpåtil tas ut til en krevende tour forteller meg at hun er klar, og vel så det, for dette er ikke som et enkeltrenn, sier han.

– Jeg tror målsettingen må bli til underveis. Førsteprioritet må være å komme i gang med skirenn, og så får et eventuelt resultatmål komme som en konsekvens av de første konkurransedagene, avslutter TV 2-eksperten.