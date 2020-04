NRK: Martin Johnsrud Sundby vrakes fra landslaget

Langrennsveteranen skal ha blitt vraket fra landslaget.

For første gang på 13 år blir ikke Martin Johnsrud Sundby å finne i en landslagstropp, skriver NRK søndag.

Ifølge kanalen skal langrennskomiteen i Norges Skiforbund ha behandlet saken og ha konkludert med at herretroppen i langrenn skal betydelig slankes til neste sesong. Fra 15 i årets sesong til 12 den neste.

Nettavisen har vært i kontakt med langrennsjef Espen Bjervig. Han sier at han ikke ønsker å kommentere saken nå og henviser til uttaket av lagene som presenteres tirsdag. Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Sundby.

Det er nå uklart hva den regjerende verdensmesteren på 15 kilometer vil gjøre neste sesong. Det har tidligere blitt spekulert at den kommende sesongen og VM i Oberstdorf i februar og mars 2021 blir hans siste.

Kanalen hevder også at Johannes Høsflot Klæbo får sitt ønske om å returnere til sprintlandslaget innfridd. Sindre Bjørnestad Skar, Finn-Hågen Krogh, Pål Golberg, Erik Valnes og nykommer Håvard Solås Taugbøl blir Klæbos lagkamerater der.

I allroundlandslaget vil laget kommende år bestå av Emil Iversen, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og nykommer Martin Løwstrøm Nyenget, melder NRK.

Laguttaket skal presenteres av Norge Skiforbund førstkommende tirsdag.

Til Nettavisen uttalte Sundby seg om sin situasjon i februar etter det som viste seg å bli en fiaskosesong for 35-åringen.

- De aller fleste idrettsutøvere har vært borti noe som har skurret i en eller annen sesong. Jeg kan ikke sutre over at jeg ikke får ut det jeg er god for i år, men jeg må sørge for at det ikke skjer en gang til, uttalte Sundby da.

PRØVER Å SLÅ TILBAKE: Martin Johnsrud Sundby jobber med å få orden på ryggen som har ødelagt store deler av forrige sesong. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Veteranen uttalte seg om den kommende sesongen og satsingen inn mot VM.

- Det er «digg» at jeg har god tid på meg frem til neste mesterskap. Samtidig så havner jeg i en posisjon hvor jeg definitivt har kniven på strupen fra start neste sesong. Jeg er fullt klar over at det nå er så mange som kjemper om plasser på disse lagene at selv om jeg har en lang merittliste så har jeg ikke fordel på noen som helst måte, det er det andre som har nå, forklarer Sundby.

Ifølge TV2 vil Sundby kommende sesong samarbeide med Niklas Dyrhaug om et eget opplegg utenfor landslaget. Også Dyrhaug skal stå utenfor landslaget neste sesong.

Kanalen hevder at de får økonomisk støtte fra forretningsmannen Benn Eidissen, men det er ikke snakk om at de to løperne skal trene sammen da de har base i ulike byer, nærmere bestemt Trondheim og Oslo.