NRK-Pedersen følger Bergamos dødskamp: – Lytt til eksperter, dropp hytta og lær av Italias feil

NRK-profilen Dag Erik Pedersen ber nordmenn se på hva som gikk galt i hans kjære Italia og lære av det. Der tar koronaviruset flere liv hver eneste time.

I Bergamo-området, det hardest rammede i Italia, er flere hundre døde allerede. Krematoriene klarer ikke å ta unna. Mange begraves uten at familiene får delta.

– Jeg er halvt «bergamasc». Jeg bodde der i 12-13 år, og det gjør vondt å se hva som skjer der og i resten av Italia nå, sier Pedersen til NTB.

Idrettsprofilen peker på at idrett er helt uviktig i den situasjonen verden er i nå. – Jeg mener og tror at Tokyo-OL kommet til å bli avlyst, kanskje allerede i løpet av ti dager.

– Det snakkes om at det er store mørketall også i Bergamo. Mange som dør hjemme, kommer ikke inn på oversikten over koronadødsfall. Lokalavisen L'Eco di Bergamo anslår at antallet døde og syke er fire ganger høyere enn de offisielle tallene, sier Pedersen.

Hjemby

De forteller om vel 4000 døde italienske innbyggere og vel 40.000 smittede av viruset.

Den nåværende NRK-programlederen hadde Bergamo som base under sin tid som proffsyklist på 1980- og 90-tallet.

– Jeg har lest L'Eco di Bergamo og fulgt RAI (Italias NRK) sine kveldsnyheter i alle år. Nå ser jeg bilder av militære lastebiler som frakter bort døde til krematorier og kirkegårder. Mange av mine venner i Italia har mistet kjære familiemedlemmer. Jeg snakker med mennesker i Bergamo to-tre ganger om dagen, sier Pedersen.

Han har en klar appell til Norge. – Hør på rådene fra fagfolk, hold dere hjemme og reis absolutt ikke på hytta. Nå dreier alt seg om å hemme utbruddet. Liv og helse trumfer alt.

– Altså, ikke gjør som Italia. Der er det enighet om at dette ikke ble tatt helt på alvor fra starten av. I tillegg bidro nok den sterke italienske familietradisjonen til at situasjonen ble verre. Familien er nummer én i Italia, sier Pedersen og fortsetter.

– Besteforeldrene passer på barna mens foreldrene er på jobb. Og så sitter alle rundt middagsbordet på kvelden. Og da sprer smitten seg fort. I tillegg er italienere sosiale folk som liker og møtes, og flere generasjoner bor ofte tett på hverandre.

På besøk

Pedersen var i Bergamo ganske nylig og reiste derfra 22. februar. – Jeg var innom og hentet en ny sykkel. Jeg har kanskje vært heldig og er ikke syk. Jeg tror dette tok av en ukes tid senere.

Det bor cirka 125.000 mennesker i Bergamo og omegn. Den siste tiden har L'Eco di Bergamo hatt over ti sider med dødsannonser hver dag.

Kistene kjøres til gravplassene ofte i lastebil-kolonner.

– Bare i løpet av de minuttene vi har snakket sammen, har kanskje flere i Bergamo mistet livet på grunn av virusutbruddet, sier Pedersen.

