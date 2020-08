NRK-profil Torgeir Bjørn tror Petter Northug reiser seg igjen

Torgeir Bjørn sier han ikke er overrasket over det som kom fram på pressekonferansen i Trondheim fredag, men tror Petter Northug kommer sterkere tilbake.

- Jeg har et alvorlig rusproblem.

Slik innledet Petter Northug pressekonferansen på Clarion Hotel & Congress i Trondheim fredag ettermiddag.

Den tidligere langrennsstjernen fortalte åpent om hard festing, rusproblemer og råkjøring under seansen, som varte drøyt tre kvarter.

Torgeir Bjørn: - Ikke overrasket

NRKs langrennskommentator og ekspert Torgeir Bjørn synes Northug fremstod ærlig og ga en grei forklaring på realitetene i saken.

- Det er en god start for hans del, tenker jeg, at han erkjenner problemene og at han ikke skylder på noen, men tar ansvaret sjøl for de dumhetene han har gjort, som han sier, sier Bjørn til Nettavisen.

IKKE OVERRASKET: Torgeir Bjørn sier han ikke er overrasket over det som kom fram på pressekonferansen, men tror Petter Northug vil reise seg igjen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Er du overrasket over noe av det som kom fram på pressekonferansen i dag?



- Nei, det er faktisk ikke så overraskende. Vi har hatt en viss oversikt over at han har hatt litt problemer etter at han la opp, egentlig. Jeg tror jeg vil si det sånn at dette er nok den tøffeste kampen han har hatt i livet hittil, sier Bjørn.

NRK-eksperten er likevel nøktern optimist på Northugs vegne.

- Han har en god start. Han har søkt tilbake til røttene, familie, venner, Mosvika, gården der han er fra. Han har fått trøkker før og kommet tilbake. Det er enda vanskeligere å komme tilbake nå enn da han hadde et VM i Falun å se frem til, men han er så ekstrem at jeg tror han klarer å vende det her også og komme tilbake.

- Gjør en solid figur

Bjørn mener Northug ikke bør fokusere for mye på at han er et forbilde for mange, men i stedet fokusere på se selv og å komme seg tilbake til et normalt liv, uten rus.

- Han er jo vant med å være i stormen som den toppidrettsutøveren han har vært lenge. Han behersker det, selv om det selvfølgelig er ubehagelig å sitte der. Jeg synes han gjør en solid figur. Jeg tror ikke han skal være så opptatt av hva slags rollemodell han er. Jeg synes han skal behandles som enhver annen borger og ikke behandles verken strengere eller mildere enn andre.

- Dette viser jo noe av problematikken rundt utøvere som legger opp. Det er krevende for mange å takle den overgangen. Han har søkt spenning gjennom andre ting som ikke er fullt så fornuftig. Tidligere har han fått det gjennom toppidretten.

- Bør være det være et team på plass og et tilbud for så kjente utøvere som Petter Northug når de legger opp?

- Jeg vet ikke helt om jeg synes at toppidrettsutøvere skal behandles noe spesielt der, sammenlignet med andre. Det er voksne utøvere, og man har tilbud om det, men det kan hende man må være litt aktiv selv. Voksne folk har absolutt muligheten til å be om hjelp i en sånn overgangsfase, men det er mange som ikke gjør det. At det blir mer synlig, kan være, men det enkelte individ har ansvar her, mener Bjørn.