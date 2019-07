NRK: Tidligere OL-mester Egil Danielsen er død

Det melder NRK mandag.

Tidligere friidrettsutøver Egil Danielsen er død. I 1956 tok han OL-gull i spyd i Melbourne. Natt til mandag døde han. Han ble 85 år gammel.

Det melder NRK mandag formiddag.

Spydkasteren fra Hamar satte ny verdensrekord da han sikret OL-gull med et praktfullt kast på 85,71 meter i Melbourne i 1956. Det var over to meter lenger enn den tidligere rekorden.

Danielsen ble norgesmester fem år på rad mellom 1953 og 1957. Året etter sitt siste NM-gull ble det EM-sølv i svenske Stockholm.

– Han var en legende for norsk friidrett. Det store høydepunktet var OL-gullet i Melbourne. Det er stort å vinne OL-gull nå, men det var ikke mindre stort den gang. Det har fulgt han hele livet, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund til VG.

Fakta om den avdøde spydkasteren Egil Danielsen

* Født: 9. november 1933

* Død: 29. juli 2019

* Fødested: Hamar

* Sivilstand: Gift med Kari Sæther

* Klubb: Hamar Idrettslag

* Idrett: Friidrett (spyd)

* Personlig rekord: 85,71 meter (var også verdensrekord fram til juni 1959).

* Idrettslige meritter: OL-gull: Melbourne (1956), EM-sølv: Stockholm (1958).

* Norske mesterskap: 5 (fra 1953 til 1957)

* Hedersbevisninger: Morgenbladets gullmedalje (1956), Fearnleys olympiske ærespris (1956), Sportsjournalistenes statuett (1956)

* Det er reist en statue av Egil Danielsen ved den nye friidrettsbanen på Børstad

* Danielsen døde natt til mandag 85 år gammel