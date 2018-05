Nørstebø fra Vipers til Tertnes

Vipers Kristiansand-backen Kristin Nørstebø (27) skal spille for eliteseriekollega Tertnes neste håndballsesong.

Det varsler Tertnes i en pressemelding sent søndag kveld.

Nørstebø har de siste to sesongene spilt for seriemester Vipers Kristiansand, men har vært i skyggen av storscorer Linn Jørum Sulland på høyreback.

– Tertnes er en seriøs klubb med høye ambisjoner og det er imponerende at de lykkes så godt sesong etter sesong. Jeg synes Tertnes spiller morsom og smart håndball, og jeg gleder meg til å ta del i det, sier Nørstebø om sin nye klubb.

– Kristin har en spillestil som passer svært bra inn i vårt spill. Spesielt behersker hun samhandling med linjespiller godt, i tillegg er hun en solid forsvarsspiller som vi har tro på vil bringe stor trygghet bakover. I en ung spillerstall som vår, vil hennes rutine og erfaring ha stor betydning, sier trener Tore Johannessen.

Tertnes ble nummer fem i årets eliteserie i håndball for kvinner etter å ha tapt duellen om fjerdeplassen mot Byåsen i siste serierunde. Bergenserne ble slått ut av sluttspillet over to kvartfinaler mot Storhamar.

Nørstebø har fortsatt muligheten til å avslutte Vipers-karrieren med flere trofeer. Vipers møter Byåsen til andre semifinale i sluttspillet tirsdag, før de skal spille finale i EHF-cupen mot rumenske Craiova fredag.

