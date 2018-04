NSF nekter langrennsstjerner drikke-sponsorer

Norges Skiforbund strammer ytterligere inn på private sponsoravtaler for sine eliteløpere. Fra 1. mai kan det være slutt på et langt samarbeid for Petter Northug.

– Ingen utøvere på landslaget kan ha privat drikkeavtale fra 1. mai. Bransjen er stengt da vi har samarbeidspartnere med eksklusivitet for denne bransjen, sier administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, til VG.

Dette vil gjøre at Northug må avslutte et nesten ti år langt samarbeid med en sponsor (Red Bull) om han går inn som landslagsløper igjen.

Tirsdag meldte både NTB og Dagbladet at Northug har sagt at han er klar for å returnere til landslaget.

