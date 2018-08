Ønsketrekning for RBK, blytungt for Molde i jakten på europaligaspill

Rosenborgs rute til europaligaens gruppespill er klar. Hvis trønderne slår ut irske Cork, skal de møte taperen i kampen mellom Salzburg og Shkëndija.

Det betyr at RBK kan få en overkommelig vei til et nytt gruppespill. Østerrike-storheten Salzburg, med Fredrik Gulbrandsen i stallen, er kjempefavoritt til å ta seg videre over to kamper mot Shkëndija i mesterligakvalifiseringen.

Innfrir både Rosenborg og Salzburg favorittstempelet i sine kamper, er det et uerfarent makedonsk lag i europacupsammenheng som gjester Lerkendal 23. august. Returen går uken etter.

Knalltøft for Solskjær

RBK var i europaligaens gruppespill senest i fjor. Da ble selveste Ajax slått ut i siste hinder. Trønderklubben var også der i 2015 og 2012.

Molde fikk en marerittrekning. Ole Gunar Solskjærs menn skal opp mot enten Dinamo Minsk (Hviterussland) eller Zenit St. Petersburg (Russland) om de slår ut skotske Hibernian.

Zenit har stor erfaring fra europacupspill. Russerne var ofte en gjenganger i mesterligaen, men har de siste årene vært nødt til å nøye seg med den nest gjeveste europacupen. Laget vant gruppen RBK var en del av i fjor høst.

Armensk eller israelsk

MFK spiller borte først om de blir å se i siste kvalifiseringsrunde. Klubben var sist i et gruppespill høsten 2016. Da gikk de videre til 16-delsfinale i europaligaen som gruppevinner.

Sarpsborg har en svært vrien oppgave foran seg i form av kroatiske Rijeka. Klarer østfoldingene å ta seg videre, møter de enten Pyunik Jerevan fra Armenia eller israelske Maccabi Tel Aviv i siste kvalrunde.

I så fall spiller Sarpsborg, som fikk sin europacupdebut tidligere i sommer, første kamp på hjemmebane.

(©NTB)

Mest sett siste uken