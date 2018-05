Nullen sprakk for hjemmesterke Brann

Brann slapp inn mål på hjemmebane for første gang denne sesongen da laget spilte 1-1 mot Haugesund i toppkampen i Eliteserien onsdag.

Lars Arne Nilsens mannskap har vært suverent hittil denne sesongen, og hadde fortsatt ikke måtte plukke ballen ut av eget nett på Brann stadion før Haugesund kom på besøk på fotballens nasjonaldag.

Bergen-publikummet fikk imidlertid se sesongens første baklengsmål da veteranen Christian Grindheim bredsidet inn 1-0 til gjestene etter 54 minutter, men Kristoffer Barmen reddet ett poeng med sin 1-1-scoring.

– Det var en tett og jevn kamp. Jeg synes Brann var best i 1. omgang uten at de skapte så mye. I starten av 2. omgang synes jeg vi var mye bedre enn Brann, og da fikk vi også målet vårt. Så fikk de et mål ut av ingenting, og etter det ble det stillingskrig. Ser man bak resultatet er ikke 1-1 så galt, sa Grindheim til NTB etter kampen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen var ikke fornøyd med perioden etter pause der Haugesund scoret.

– Vi er i utgangspunktet ikke fornøyd med ikke å vinne hjemme. Vi var gode i 1. omgang, men så kom de ut og var best i 20 minutter i 2. omgang. Så får de et mål, og da ble vi litt usikre og utrygge. Vi måtte krige oss inn i kampen og kunne vunnet om vi var litt heldige på slutten, men det er den 20-minuttersperioden i 2. omgang som jeg tenker på, sa han til NTB.

Utlignet

Det var gjestene som gikk i føringen da David Akintola drev fremover på høyrekanten, før han slo inn mot Frederik Gytkjær. Dansken hoppet elegant over ballen, og bak kom Grindheim som kaldt og rolig satte inn ledermålet.

Hjemmelaget virket noe rystet etter et sjeldent baklengs på hjemmebane, men slo tilbake ved Kristoffer Barmen etter 70 minutter.

Et strålende raid av Gilbert Koomson på høyre endte i et like strålende innlegg som fant Barmen på bakre stolpe. Han headet ballen i mål til 1-1, og hjemmelaget presset på for et vinnermål i sluttminuttene.

Azar Karadas ble kastet inn mot slutten for å tilføre Brann-laget ytterligere fysisk kraft, men veteranspissen klarte kun å pådra seg et gult kort for munnbruk.

Acosta-sjanse

Bismar Acosta fikk muligheten til å sende Brann-fansen til himmels etter 86 minutter da han kom på ballen på bakre stolpe, men FKH-keeper Per Kristian Bråtveit var patent og slo til corner.

Vertene fortsatte å presse gjestene bakover i banen på overtid, og kaptein Vito Wormgoor fikk muligheten på volley, men hans avslutning snek seg på feil side av stolpen sett med Brann-øyne.

Til slutt red FKH stormen av, og resultatet gjør at gjestene ligger på fjerdeplass med 18 poeng mens Brann fortsatt topper Eliteserien.

Laget har 26 poeng, og det er nå fem poeng ned til Rosenborg som slo Lillestrøm 3-0 hjemme.

(©NTB)

