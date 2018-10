Nummer 8000 for Griezmann

Antoine Griezmann svikter sjelden. Franskmannen scoret to da Atlético Madrid vant 3-1 over Brugge i mesterligaens gruppe A.

2-1-scoringen hans var nummer 8000 i mesterligaen siden turneringen så dagens lys i 1992/93-sesongen.

1-0 kom etter 28 minutters i 1. omgang. Da scoret Griezmann etter at Thomas Lemar hadde fått ballen inn i feltet.

Dagens prestasjon sto Brugges Arnaut Groeneveld for han knallet til med et lagskudd som sørget for 1-1 fem minutter før pause.

67 minutter var spilt da Griezmann igjen førte spanjolene i tet. Denne gangen var det Diego Costa som spilte ham opp. Scoringen var Griezmanns 25 i UEFA-sammenheng, altså totalt i europa- og mesterligaen. Strengt gjorde Costa absolutt alt i forkant av målet, og for Griezmann var det bare å sette foten til fra kloss hold. Stort mer ferdigscoret skal det godt gjøres å få det.

Koke satte inn 3-1 på overtid.

I den andre kampen i gruppe A ble det 3-0-seier til Bundesliga-leder Borussia Dortmund hjemme over Monaco. Jacob Bruun Larsen og Paco Alcácer scoret etter pause. Alcácer svidde et straffespark bare tre minutter før han la på til 2-0. Marco Reus ordnet 3-0 på overtid.

