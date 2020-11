Ny anklage rettes mot Giggs

Den tidligere Manchester United-stjernen Ryan Giggs skal være under etterforskning for to voldsforhold etter en episode for en snau uke siden.

Flere engelske medier, blant dem T he Mirror , The Sun og Daily Mail , siterte tirsdag en ikke navngitt talsperson i Manchester-politiet på at Giggs søndag ble pågrepet av politiet hjemme etter meldinger om en påstått voldsepisode som involverte kjæresten hans.

Han ble sluppet ut mot kausjon dagen etter.

The Sun meldte fredag at Giggs også skal være mistenkt for et overfall av en annen kvinne samme dag. Avisen skriver at politiet bekrefter dette.

En talsperson for Giggs uttalte dette tidligere denne uka: – Mr. Giggs nekter for alle påstander mot ham om at han har vært voldelig. Han samarbeider nå med politiet og vil fortsette med det i den pågående etterforskningen.

Giggs er trener for Wales' landslag, men han er allerede tatt ut av jobben i de tre neste kampene senere denne måneden.

«Det walisiske fotballforbundet og Ryan Giggs er i fellesskap enige om at han ikke skal involveres i den kommende landslagssamlingen», het det i en uttalelse tirsdag.

(©NTB)