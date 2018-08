Ny canadisk back til Storhamar

Canadiske Aaron Irving (22) ble tirsdag presentert som Storhamars nye transatlantiske back.

Irving skal spille for de regjerende NM-vinnerne kommende sesong. Han blir finansiert av prosjektet "vi bygger laget"-aksjonen. Det er et spleiselag hvor man han samlet inn penger fra fans og sponsorer.

Aaron Irving er en ung, høyrefattet back som spilte for Kalamazoo Wings i ECHL i Nord-Amerika forrige sesong. Han sto for 48 poeng på 60 kamper, fordelt på 15 mål og 33 assists.

Irving er født og oppvokst i ishockeybyen Edmonton hvor han lærte sin ishockey.

– Vi har jobbet for dette en stund og er takknemlige for at så mange hjelper til. Irving er en ung og ambisiøs spiller som har valgt Storhamar på vei mot suksess, sier lagets svenske trener Ferdrik Söderström til klubbens nettside.

Storhamar lykkes forrige sesong med noen av sine transatlantiske spillere. Blant andre ble backen Kodie Curran en stor favoritt i Hamar med sitt oppofrende spill og mange mål. Denne sesongen skal han spille for Rögle i SHL.

– Vi har gode referanser på ham som handler om stor entusiasme og lojalitet. Han er høyrefattet, har et bra skutt, og han er kraftfull i sitt spill. Det er klart vi skal ha forventninger. Han er en ung spiller, er fersk i europeisk hockey så vi får gi dette litt tid, men det føles virkelig spennende, sier Söderström.

